Меркель объяснила запрет на выступление Обамы в Берлине

Меркель в мемуарах объяснила отказ Обаме выступать у Бранденбургских ворот в 2008 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала экс-президенту США Бараку Обаме, почему в 2008 году она отказала ему в проведении предвыборного митинга у Бранденбургских ворот в Берлине, сообщает ТАСС.

Меркель объяснила, что ее решение не было личным и связано с тем, что подобное выступление могло послужить прецедентом для других мировых лидеров, включая российских кандидатов в президенты, которые также могли бы пожелать выступить у этой знаковой достопримечательности.

В публикации Der Spiegel отмечается, что Обама хотел выступить у Бранденбургских ворот, чтобы улучшить международный имидж, как это сделал Рональд Рейган в 1987 году. Тем не менее после отказа Меркель Обама провел митинг у Колонны победы в Берлине, который посетили 250 тыс. человек.

Обама вспоминает, что Меркель извинилась перед ним спустя пять лет.

Меркель и Обама обсудили этот инцидент на презентации мемуаров бывшего канцлера в Вашингтоне, которая прошла 2 декабря. Модератором мероприятия выступил сам Обама, и их беседа носила дружеский характер. Издание сравнило их отношения с «пожилой парой», вспоминающей об отпуске в Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel отметила, что поддержка Украины оружием в 2014 году не была бы успешной стратегией для возвращения Донбасса, а также подтвердила верность решениям о «Северном потоке – 2».