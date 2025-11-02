МИД Эстонии сообщил о российском пограничном катере с флагом «Вагнера» на Нарве

Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

Tекст: Олег Исайченко

«Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

«Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

«Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.