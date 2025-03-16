Мошенники обманули пенсионерку из Ленобласти на 6 млн рублей

Пенсионерка в Ленобласти отдала мошенникам свыше 6 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Женщина из города Луга, проживающая на проспекте Урицкого, с 1 по 13 марта неоднократно получала звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками телефонной компании, передает РИА «Новости».

Злоумышленники убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передаче личных данных. Затем под предлогом сохранности денежных средств мошенники убедили женщину дважды передать курьерам свои сбережения в иностранной валюте и рублях.

Общая сумма ущерба составила 6 172 750 рублей. Сейчас полиция занимается поиском мошенников, используя описания курьеров, предоставленные пострадавшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пресс-служба регионального главка МВД России отметила, что поиски продолжаются.

Ранее в столице 77-летний мужчина за неделю перевел мошенникам более 10 млн рублей, он думал, что помогает правоохранителям обезвредить преступников.