Мошенники обманули пенсионерку из Ленобласти на 6 млн рублей

  • Новость часаВ Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
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    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке
    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов
    Постпред России в Вене удивился планам Британии и Франции отправить «миротворцев» на Украину
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    Макрон допустил отправку военных на Украину без согласия Москвы
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    Мнения
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 15:50 • Новости дня

    Мошенники обманули пенсионерку из Ленобласти на 6 млн рублей

    Пенсионерка в Ленобласти отдала мошенникам свыше 6 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ленинградской области 90-летняя жительница города Луга после звонков мошенников, выдававших себя за сотрудников телефонной компании, передала курьерам более 6 млн рублей.

    Женщина из города Луга, проживающая на проспекте Урицкого, с 1 по 13 марта неоднократно получала звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками телефонной компании, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники убедили ее в необходимости продления договора телефонной связи и передаче личных данных. Затем под предлогом сохранности денежных средств мошенники убедили женщину дважды передать курьерам свои сбережения в иностранной валюте и рублях.

    Общая сумма ущерба составила 6 172 750 рублей. Сейчас полиция занимается поиском мошенников, используя описания курьеров, предоставленные пострадавшей.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пресс-служба регионального главка МВД России отметила, что поиски продолжаются.

    Ранее в столице 77-летний мужчина за неделю перевел мошенникам более 10 млн рублей, он думал, что помогает правоохранителям обезвредить преступников.

    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    15 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

    По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    15 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным

    Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф ожидал девять часов встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».

    «Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.

    Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными. Трамп добавил, что помимо встречи с Путиным Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.

    «С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!», – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    15 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Меркель заявила о восхищении Трампа Россией

    Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, как мощная ядерная держава с обширными природными ресурсами, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа, но он не намерен уступить Москве, заявила в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.

    Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».

    Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.

    До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.

    В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине

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    16 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    @ Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна после окончания отсрочки от службы в армии, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.

    Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.

    Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

    В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

    Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.

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    15 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда

    Основатель Telegram Павел Дуров уехал из Франции в Дубай по разрешению суда

    Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Павел Дуров, основатель Telegram, с судебного разрешения выехал из Франции в Дубай, сообщает агентство Франс Пресс.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай с разрешения суда, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию агентства Франс Пресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел пообещал улучшить модерацию в Telegram после того, как его допрашивали во Франции. Кроме того, сообщалось, что Telegram увеличил передачу данных в США после задержания Дурова.

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    15 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы

    Макрон заявил о возможности отправки западных военных на Украину без согласия России

    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие, заявил в интервью газете Le Parisien президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны имеют возможность направить свои военные контингенты на Украину без согласия России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие меры могут быть приняты европейскими странами для выполнения наблюдательной миссии.

    Макрон подчеркнул, что Украина является суверенной страной, и в случае, если она запросит поддержку иностранных войск, решение об их размещении не зависит от России. По его словам, это право Украины и ее союзников, а не вопрос согласия Москвы.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    В МИД России заявили, что Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы препятствуют мирному урегулированию, их основной задачей является «эскалация и бойня».

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    15 марта 2025, 17:11 • Новости дня
    Стармер объявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск на Украину

    Стало известно о предстоящем обсуждении ввода миротворческих сил Британии на Украину

    Стармер объявил о переходе к обсуждению деталей отправки войск на Украину
    @ Rick Gold/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о переходе западных стран к обсуждению деталей отправки миротворческих сил на Украину, подчеркнув, что военачальники встретятся в Лондоне 20 марта.

    Западные страны обсудят операционные детали отправки так называемых миротворческих сил на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил об этом по итогам онлайн-саммита по Украине. По его словам, военачальники из стран «коалиции желающих», направляющих войска, соберутся в Лондоне 20 марта для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине с целью обеспечения мира.

    «Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», – заявил Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.

    Коментарии (22)
    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море

    Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы в Красном море

    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить военную операцию США против хуситов в Красном море, подчеркнув важность политического диалога.

    Лавров провел телефонный разговор с Рубио по инициативе американской стороны. В ходе беседы американский дипломат сообщил о начале военной операции США против хуситов в регионе Красного моря, передает ТАСС.

    Российский дипломат в ответ выразил обеспокоенность и подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы. Лавров отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

    Кроме этого, в ходе разговора обсуждались детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Лавров и Рубио договорились поддерживать контакт для дальнейших обсуждений.

    Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.

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    16 марта 2025, 01:48 • Новости дня
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов

    Вучич заявил об «уничтожении более 100 тракторов» в ходе протестов в Белграде

    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции «уничтожено более 100 тракторов», заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что полиция не применила силу против протестующих, несмотря на сложившуюся ситуацию: «Мы полицейские дубинки даже не подняли». По его словам, силовики «терпели все и вытерпели».

    «В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

    Некоторые тракторы у парка принадлежат аграриям, поддерживающим действующую власть. Однако аграрии, выступающие против нынешнего руководства Сербии, также привели колонну тракторов в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек, задержаны 22 участника. В акции протеста участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться.

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    15 марта 2025, 21:38 • Новости дня
    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    На Кожевнической улице в центре Москвы водитель BMW выехал на тротуар, сбил пять пешеходов, он имел признаки опьянения, сообщила прокуратура Москвы.

    Водитель автомобиля BMW на Кожевнической улице в центре Москвы выехал на тротуар, где находились пешеходы. По информации прокуратуры, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии несколько человек получили травмы и им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

    Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Координацией работы правоохранительных органов на месте занимается прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство продолжает следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному инциденту.

    Ранее сообщалось, что авария произошла с участием двух автомобилей – BMW и «Мерседес». После столкновения одна из машин сбила людей, а вторая перевернулась на проезжей части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.

    Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек.

    Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.

    До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    Митингующие заполнили центр Белграда

    Протестующие заняли весь центр Белграда от Бранкова моста до площади Славия

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белграда началась акция протеста, оппозиция и аграрии на тракторах заблокировали ключевые улицы, выкрикивают лозунги и используют пиротехнику.

    Акция протеста в Белграде началась от Бранкова моста через реку Сава и растянулась на 2,5 километра до площади Славия. Центральные улицы, такие как проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра, практически полностью заняты протестующими, передает РИА «Новости».

    Из-за плотности митинга одна из колонн тракторов, прибывших для участия в акции, не смогла проехать в центр и остановилась на мосту. Протестующие выкрикивают лозунги и подпрыгивают на месте.

    Между тем, участники акции начали использовать пиротехнику, но стычек с полицией не происходит. Протестующие собрались у здания парламента, забираются на тракторы и размахивают флагами, выкрикивая оскорбления в адрес президента Вучича, передает ТАСС.

    Организаторы рассчитывают заблокировать ключевые точки столицы. Движение общественного транспорта прекращено до конца дня. МВД оцепило здания президентской резиденции и парламента страны, чтобы предотвратить беспорядки.

    Ранее в Белграде на крышах зданий в районе администрации президента Сербии были замечены снайперы, что произошло на фоне массовых протестов и шествия колонны тракторов.

    До этого в Белграде автомобиль марки BMW врезался в толпу на митинге протеста в районе Жарково, сбив трех человек.

    Также протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича и кричали «кто не скачет – тот чаци».

    Напомним, протесты начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

    Глава сербского государства Александар Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.

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    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

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    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке

    США нанесли авиаудары по йеменским хуситам в ответ на их нападения на суда в Красном море. По данным повстанцев, в разных провинциях Йемена погибли 32 человека, среди которых – женщины и дети. Зачем президенту США Дональду Трампу понадобилась новая масштабная военная операция на Ближнем Востоке? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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