Пенсионер из Москвы перевел аферистам более 10 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Аферисты, представляясь сотрудниками страховой компании и правоохранительных органов, убедили его перевести сбережения на якобы безопасный счет, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

В начале мужчина получил звонок от «представителя» страховой компании, который под предлогом продления медицинской страховки выманил у него пароль для входа в личный кабинет госуслуг. Далее в течение двух часов лжеправоохранители сообщили мужчине, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредиты.

Пенсионеру предложили перевести деньги на безопасный счет якобы для защиты от злоумышленников. Последовав их инструкциям, он снял со счета деньги и перевел их на указанные мошенниками счета.

Лишь спустя неделю мужчина заподозрил неладное, когда его уверили в блокировке всех счетов. Пробный перевод денег сыну, который прошел успешно, окончательно раскрыл обман.

Пенсионер обратился в настоящие правоохранительные органы и рассказал, что мошенники держали его как бы под постоянным контролем, запрещая сообщать о происходящем кому-либо.

Ранее мошенники обманули 78-летнюю жительницу Москвы, заставив ее передать 800 тыс. рублей.