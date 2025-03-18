Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников
Банк России сообщил о введении новых функций для борьбы с мошенничеством
Банки России с 1 октября 2025 года обязаны внедрить в приложения функции для заявлений о мошенничестве и получения справок для полиции, сообщила пресс-служба Банка России.
Как говорится в сообщении, мобильные приложения крупных банков в России будут расширены функционалом для пострадавших от мошенников с 1 октября 2025 года, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению, новые функции позволят клиентам оперативно сообщать о мошеннических переводах через мобильные приложения. В дополнение к этому пострадавшие смогут получить от банка электронную справку, которую можно будет использовать для дальнейших обращений в полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с пересчетом квартплаты для пенсионеров. МВД также выявило мошенническую схему с использованием sim-карт и мобильного банка. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обмануть россиян.