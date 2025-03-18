Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников

Банк России сообщил о введении новых функций для борьбы с мошенничеством

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, мобильные приложения крупных банков в России будут расширены функционалом для пострадавших от мошенников с 1 октября 2025 года, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, новые функции позволят клиентам оперативно сообщать о мошеннических переводах через мобильные приложения. В дополнение к этому пострадавшие смогут получить от банка электронную справку, которую можно будет использовать для дальнейших обращений в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с пересчетом квартплаты для пенсионеров. МВД также выявило мошенническую схему с использованием sim-карт и мобильного банка. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обмануть россиян.