Путин заявил о намерении присутствовать в Минске на саммите ОДКБ

Путин подтвердил свое присутствие в Минске на саммите ОДКБ 23 ноября

Tекст: Александра Юдина

По его словам, он находится в постоянном контакте с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с которым участвовал в саммите СНГ в Бишкеке, и планирует встретиться в Минске на заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Путин добавил, что до конца года будет иметь дополнительные возможности пообщаться с главой Казахстана в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ.

Ранее Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности.

Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

