У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.9 комментариев
Путин заявил о намерении присутствовать в Минске на саммите ОДКБ
Путин подтвердил свое присутствие в Минске на саммите ОДКБ 23 ноября
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.
По его словам, он находится в постоянном контакте с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с которым участвовал в саммите СНГ в Бишкеке, и планирует встретиться в Минске на заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.
Путин добавил, что до конца года будет иметь дополнительные возможности пообщаться с главой Казахстана в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ.
Ранее Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности.
Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.