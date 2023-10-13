Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.6 комментариев
Эксперт: Формат СНГ действует эффективно и выгоден входящим в него странам
Политолог Мартынов: Развитие отношений с Россией гарантирует странам СНГ безопасность и развитие
Основа интеграционных процессов на постсоветском пространстве – это сотрудничество с Россией. Оно несет другим участникам СНГ развитие и безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу президент Владимир Путин участвовал в заседании Совета глав государств – участников СНГ.
«Развитие сотрудничества с Россией позволяет другим странам СНГ реализовать идею безопасного развития. С одной стороны, они получают экономическую выгоду, с другой – безопасность. Это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Собеседник напомнил, что за последние 20 лет Содружеству независимых государств неоднократно предрекали смерть из-за якобы ненужности и неэффективности. «Тем не менее формат не просто жив, а действует эффективно, выгоден многим. Даже те, кто формально ничего не делают в нем, пользу все равно получают», – добавил собеседник.
Этот формат доказал свою эффективность в условиях беспрецедентного внешнего давления. «Многие страны постсоветского пространства находятся под жестким шантажом со стороны стран коллективного Запада. Им грозят санкциями за взаимодействие с Россией. Однако сотрудничество внутри СНГ развивается эффективно. Лидеры стран СНГ понимают, что вместе работать легче и выгоднее», – подчеркивает Мартынов.
Политолог также объяснил, почему именно Россия выступает в СНГ с повесткой мира, сотрудничества и кооперации. «Россия чувствует свою историческую ответственность за судьбы стран и народов, населяющих постсоветское пространство, за так называемую Большую Россию. Постсоветские страны тоже ощущают историческую связь, как бы ни были велики искушения последних 30 лет и желание элит пойти на «сделки с дьяволом» ради сиюминутного эффекта и личного шкурного интереса. В итоге все пришли к тому, что без России все постсоветское пространство теряет смысл и собственную идентичность», – считает политолог.
Мартынов убежден, что только уважительное отношение к общей истории будет основной мира на постсоветском пространстве. «Осознание общей судьбы и, с другой стороны, идея безопасного развития внутри интеграционных проектов вокруг России – это две основополагающие вещи, которыми сегодня руководствуются большинство стран-членов СНГ», – подытожил эксперт.
В пятницу в Бишкеке в ходе заседания Совета лидеров стран Содружества в узком составе президент Владимир Путин заявил о расширении экономических связей России с партнерами по СНГ, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Запада.
Лидеры постсоветского пространства, по словам президента, в первую очередь руководствуются национальными интересами. «Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются подавить, если не сказать – напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами», – подчеркнул он.