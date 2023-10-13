Эксперт: Формат СНГ действует эффективно и выгоден входящим в него странам

Политолог Мартынов: Развитие отношений с Россией гарантирует странам СНГ безопасность и развитие

Tекст: Андрей Резчиков

«Развитие сотрудничества с Россией позволяет другим странам СНГ реализовать идею безопасного развития. С одной стороны, они получают экономическую выгоду, с другой – безопасность. Это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Собеседник напомнил, что за последние 20 лет Содружеству независимых государств неоднократно предрекали смерть из-за якобы ненужности и неэффективности. «Тем не менее формат не просто жив, а действует эффективно, выгоден многим. Даже те, кто формально ничего не делают в нем, пользу все равно получают», – добавил собеседник.

Этот формат доказал свою эффективность в условиях беспрецедентного внешнего давления. «Многие страны постсоветского пространства находятся под жестким шантажом со стороны стран коллективного Запада. Им грозят санкциями за взаимодействие с Россией. Однако сотрудничество внутри СНГ развивается эффективно. Лидеры стран СНГ понимают, что вместе работать легче и выгоднее», – подчеркивает Мартынов.

Политолог также объяснил, почему именно Россия выступает в СНГ с повесткой мира, сотрудничества и кооперации. «Россия чувствует свою историческую ответственность за судьбы стран и народов, населяющих постсоветское пространство, за так называемую Большую Россию. Постсоветские страны тоже ощущают историческую связь, как бы ни были велики искушения последних 30 лет и желание элит пойти на «сделки с дьяволом» ради сиюминутного эффекта и личного шкурного интереса. В итоге все пришли к тому, что без России все постсоветское пространство теряет смысл и собственную идентичность», – считает политолог.

Мартынов убежден, что только уважительное отношение к общей истории будет основной мира на постсоветском пространстве. «Осознание общей судьбы и, с другой стороны, идея безопасного развития внутри интеграционных проектов вокруг России – это две основополагающие вещи, которыми сегодня руководствуются большинство стран-членов СНГ», – подытожил эксперт.

В пятницу в Бишкеке в ходе заседания Совета лидеров стран Содружества в узком составе президент Владимир Путин заявил о расширении экономических связей России с партнерами по СНГ, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Запада.

Лидеры постсоветского пространства, по словам президента, в первую очередь руководствуются национальными интересами. «Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются подавить, если не сказать – напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами», – подчеркнул он.