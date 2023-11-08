Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

Tекст: Антон Никитин

Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.