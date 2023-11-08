  • Новость часаПутин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития
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    Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    Франция сорвала участие России в сессии Генконференции ЮНЕСКО
    Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе
    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    59 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    28 комментариев
    8 ноября 2023, 01:59

    Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

    Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил важность расширения взаимодействия в экономике, безопасности, гуманитарной сфере, сопряжения евразийских интеграционных процессов.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

    Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

    Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

    Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

    Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

    Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью Ynet назвал «смешными» заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил другие резкие высказывания.

    Коментарии (21)
    7 ноября 2023, 11:27
    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

    Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана

    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
    @ @myderbentplus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обыски проходят по месту жительства и работы замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в силовых структурах республики.

    Согласно сообщению источника ТАСС, задержан замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, у него дома и на работе начались обыски.

    В данный момент причина задержания уточняется.

    Как указано на официальном сайте МВД по Дагестану, Исмаилов занимал должность начальника следственного управления ведомства.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2023, 14:15
    Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, конфликт разгорелся из-за песни «Владимирский централ», сообщили местные СМИ.

    Как уточняется, инцидент произошел 4 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Две компании одновременно отмечали дни рождения в соседних залах ресторана, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В одном из залов включили песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к сотрудникам СБУ, чтобы сделать замечание на этот счет.

    По информации украинских СМИ, первой на русский шансон обратила внимание девушка. Она потребовала разъяснений у сотрудников ресторана, затем вызвала охрану и полицию, однако к ситуации, по ее словам, «отнеслись лайтово».

    В результате между двумя компаниями возникла потасовка, после которой нескольким участникам потребовалась медицинская помощь, их отвезли на скорой. В том числе пострадали оба именинника.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участие сотрудников СБУ в драке подтвердила прокуратура Украины.

    Ранее во вторник уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.

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    7 ноября 2023, 12:02
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник на брифинге назвала невозможным сосуществование с Россией, которая «веками похищает и убивает грузин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так она прокомментировала обвинения Тбилиси в адрес российских военных о смертельном ранении накануне в приграничье с Южной Осетии жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Тамаза Гинтури.

    «Никто не верит в Грузии в возможность совместного будущего с Россией», – сказала она.

    По словам Саломе Зурабишвили, «единственный ответ – это мирная жизнь Грузии в мирной Европе».

    «Иной перспективы у Грузии нет, – заявила президент. – Мы должны быть в единой европейской семье».

    Российские пограничники охраняют границу Южной Осетии после войны–2008, в республике на основании двусторонних соглашений находятся российские военные.  По рассказам односельчан, Тамаз Гинтури с другим жителем Кирбали направился в близлежащую церковь и был застрелен по пути домой. Находившийся с ним Леван Дотиашвили задержан и доставлен в Южную Осетию.

    Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление при задержании, предприняв попытку наезда автомобилем на пограничников; огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю, сообщили в пресс-службе комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

    Коментарии (64)
    7 ноября 2023, 08:23
    В Финском заливе повредился российский кабель связи

    Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

    В Финском заливе повредился российский кабель связи
    @ morspas.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское ремонтное судно «Спасатель Карев» в понедельник приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе, сообщили в Минэкономики нордической страны.

    В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».

    Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.

    Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.

    Коментарии (21)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 14:24
    Греф назвал фундаментальный курс доллара

    Греф: Фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар

    Греф назвал фундаментальный курс доллара
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На данный момент фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

    По словам Грефа, нет ожидания, что фундаментальный курс сильно уйдет от этих уровней. Также он подчеркнул, что до конца года прогнозируется стабильная ситуация, наблюдается тенденция к небольшому укреплению, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Греф ожидает стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар.

    Коментарии (43)
    7 ноября 2023, 05:27
    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру

    Ученые ИЦиГ СО РАН начали внедрять в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру, которая называется мискантус

    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус, сообщили в пресс-службе организации.

    Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины – технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже, передает РИА «Новости».

    По словам ученых, в настоящее время в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

    Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

    Напомним, в мае стало известно, что российские ученые разработали новую технологию производства целлюлозы для подгузников.

    Коментарии (17)
    7 ноября 2023, 14:34
    Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
    Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    В заявлении Североатлантического совета сказано, что такое решение странами принято в связи с решением России выйти из договора. Участие стран НАТО в ДОВСЕ будет приостановлено «на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам», передает ТАСС текст заявления.

    Отмечается, что решение поддержано всеми странами НАТО.

    Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2023, 14:31
    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

    Боец Белый: ВС России втрое сократили время пребывания на огневых позициях в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

    Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие Российской армии – «Солнцепек».

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

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    7 ноября 2023, 21:59
    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила

    Роднина о допинг-скандале Валиевой: Нужно было красивее врать

    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допинг-скандале, разгоревшемся вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

    «Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи», – сказала Роднина, передает «СтарХит».

    По ее мнению, в деле Валиевой «надо было покрасивее врать», потому что никто не «поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила». «В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», – считает Роднина.

    В прошлом году российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре скандала – международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

    Коментарии (36)
    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

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    7 ноября 2023, 07:43
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, что «сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», передает ТАСС.

    «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», – сказал Зеленский.

    По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский призвал всех на Украине сосредоточиться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

    Между тем накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

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    7 ноября 2023, 18:22
    Россиянина Украинского депортировали из США
    Россиянина Украинского депортировали из США
    @ Nicolas Economou/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Дмитрий Украинский, которого Таиланд в прошлом году выдал США по обвинению якобы в махинациях, депортирован в Россию.

    О том, что Украинского депортировали в Россию, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА «Новости». По словам Мельникова, сегодня Украинского освободили из американской тюрьмы, он уже находится на территории России и скоро встретится с семьей.

    Мельников добавил, что после передачи россиянина США американская сторона пыталась запросить для него 20 лет лишения свободы, что является максимумом, но суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, так как отсутствовали вещественные доказательства. При этом Украинскому зачли срок нахождения в Таиланде и в итоге освободили.

    Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.

    В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию, в июне прошлого года россиянин был выдан американской стороне. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.

    Коментарии (10)
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