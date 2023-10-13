Главы стран СНГ в Бишкеке подписали 17 документов

Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил представитель пресс-службы, в Бишкеке под председательством президента Киргизии состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ, и по итогам подписан ряд документов, передает РИА «Новости».

В предоставленном пресс-службой перечне важнейшие из документов – договор об учреждении Международной организации по русскому языку, заявление глав государств-участников СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, и заявление глав государств-участников Содружества о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания.

Также участники саммита условились, что следующее заседание совета глав государств объединения пройдет в Москве 8 октября следующего года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что странам СНГ следует продолжать всевозможную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе фронтовиков и тружеников тыла, а также блокадников и узников концлагерей.