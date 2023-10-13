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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

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    13 октября 2023, 13:35

    Путин призвал государства СНГ вместе широко отпраздновать 80-летие Победы

    Путин назвал важным продолжать поддержку ветеранов в СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Странам СНГ следует продолжать всевозможную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе фронтовиков и тружеников тыла, а также блокадников и узников концлагерей, заявил президент Владимир Путин на саммите лидеров объединения.

    Президент России ожидает, что государства СНГ вместе будут широко праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.

    «Напомню, что решением лидеров СНГ 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Стоит, следуя сложившейся в Содружестве традиции, считать важной поддержку и фронтовиков, и тружеников тыла, блокадников, узников нацистских концлагерей. Отдавать должное ряду других категорий граждан. Имею в виду и памятные награды подготовить, и так далее», – приводит ТАСС слова Путина.

    Он считает, что сохранение поддержки этой категории граждан значимо, в том числе для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

    Кроме того, президент России добавил, что решение о разработке и выпуске юбилейной медали единого образца должно быть принято в конце месяца в Бишкеке на встрече премьер-министров.

    Ранее Путин заявил, что связи России с СНГ расширяются, несмотря на давление Запада.

    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Коментарии (29)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (9)
    13 октября 2023, 13:11
    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины

    Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины

    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.

    «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.

    Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.

    Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

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    13 октября 2023, 12:34
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуется, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, в отечественной экономике произошли масштабные изменения, позволяющие самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей.

    Путин отметил, что в структуре роста 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство.

    «То, что мы раньше в больших количествах закупали за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, – но многое начинает производиться в Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

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    13 октября 2023, 12:48
    Путин предложил Еревану и Баку подписать мирный договор в Москве

    Путин заявил о готовности содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана), чтобы поставить точку в застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия согласна организовать переговоры в Москве, в каком угодно формате.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    12 октября 2023, 17:44
    Начались переговоры Путина и Алиева в Бишкеке

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Путин и Алиев находятся с визитом в Бишкеке, переговоры президента России и главы Азербайджана начались в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.

    Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора «Север – Юг». Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что российский и азербайджанский лидеры обсудят и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха,

    Напомним, в пятницу Путин и Алиев примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.

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    12 октября 2023, 15:14
    Путин и Жапаров продолжили общение за неформальным обедом

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после переговоров продолжили общение за неформальным обедом в госрезиденции «Ала-Арча».

    Путин и Жапаров после официальной встречи, переговоров с участием делегаций, подписания двусторонних документов отправились на торжественную церемонию по случаю 20-летия российской авиабазы Кант в Киргизии. После этого президенты России и Киргизии продолжили встречу за неформальным обедом, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

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    13 октября 2023, 11:59
    Путин на саммите сделал подарок другим главам стран СНГ

    Путин на саммите СНГ подарил другим лидерам антологии современной литературы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в пятницу на полях заседания Совета глав государств СНГ преподнес книги в подарок коллегам.

    В частности, российский лидер презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании, передает ТАСС.

    В ходе саммита Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в СНГ. При этом сам формат российский лидер назвал эффективным.

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    13 октября 2023, 11:56
    Путин: Украина никогда полномасштабно не участвовала в СНГ

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в Содружестве Независимых Государств, заявил президент Владимир Путин.

    «Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации», – приводит его слова ТАСС. «Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», – подчеркнул российский лидер.

    Он отметил, что некоторые страны числятся в СНГ, хоть и не работают в этом формате. Тем не менее содружество, по словам российского лидера, остается эффективным форматом.

    «Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. Вместе с тем содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений.

    Москва ранее заявляла, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества.

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    13 октября 2023, 12:45
    Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России
    Путин заверил лидеров стран СНГ в устойчивости экономики России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на заседании глав государств СНГ узком составе заявил, что ситуация в экономике России устойчивая, он прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.

    «В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений (со странами СНГ). Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодня, надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, конечно, хотели бы еще большего, но в целом ситуация достаточно устойчивая», – приводит его слова ТАСС.

    «В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – отметил Путин.

    Глава государства отметил, что ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт.

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    13 октября 2023, 09:45
    Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу проводят встречу в Бишкеке.

    Позднее состоится заседание Совета глав государств СНГ, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть много тем для обсуждения. Это вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

    Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    13 октября 2023, 13:25
    Путин заявил о потере лидерства «золотого миллиарда»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государства «золотого миллиарда» пытаются удержать лидерство, но все же теряют его, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

    «Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить лидерство, его утрачивают», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что сейчас международные отношения переживают необратимые перемены.

    Ранее Путин заявил о попытках стран «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир.

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    13 октября 2023, 12:41
    Путин указал на утрату идентичности Молдавией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Молдавия утрачивает идентичность по выбору властей, помешать этому не может никто, кроме народа, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

    «Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Называют себя румынами», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отметила прогресс Молдавии на пути в ЕС.

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    13 октября 2023, 10:22
    Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности

    Путин: Структуры России и Таджикистана занимаются решением вопросов безопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.

    «Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Мы должны [были] встретиться и констатировать, что все идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения», – добавил он.

    В Кремле сообщали ранее, что лидеры России и Таджикистана собираются обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

    Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позднее в пятницу состоится заседание Совета глав государств СНГ.

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