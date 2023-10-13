Путин призвал государства СНГ вместе широко отпраздновать 80-летие Победы

Путин назвал важным продолжать поддержку ветеранов в СНГ

Tекст: Вера Басилая

Президент России ожидает, что государства СНГ вместе будут широко праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.

«Напомню, что решением лидеров СНГ 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Стоит, следуя сложившейся в Содружестве традиции, считать важной поддержку и фронтовиков, и тружеников тыла, блокадников, узников нацистских концлагерей. Отдавать должное ряду других категорий граждан. Имею в виду и памятные награды подготовить, и так далее», – приводит ТАСС слова Путина.

Он считает, что сохранение поддержки этой категории граждан значимо, в том числе для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, президент России добавил, что решение о разработке и выпуске юбилейной медали единого образца должно быть принято в конце месяца в Бишкеке на встрече премьер-министров.

Ранее Путин заявил, что связи России с СНГ расширяются, несмотря на давление Запада.