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Путин призвал государства СНГ вместе широко отпраздновать 80-летие Победы
Путин назвал важным продолжать поддержку ветеранов в СНГ
Странам СНГ следует продолжать всевозможную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе фронтовиков и тружеников тыла, а также блокадников и узников концлагерей, заявил президент Владимир Путин на саммите лидеров объединения.
Президент России ожидает, что государства СНГ вместе будут широко праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году.
«Напомню, что решением лидеров СНГ 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Стоит, следуя сложившейся в Содружестве традиции, считать важной поддержку и фронтовиков, и тружеников тыла, блокадников, узников нацистских концлагерей. Отдавать должное ряду других категорий граждан. Имею в виду и памятные награды подготовить, и так далее», – приводит ТАСС слова Путина.
Он считает, что сохранение поддержки этой категории граждан значимо, в том числе для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Кроме того, президент России добавил, что решение о разработке и выпуске юбилейной медали единого образца должно быть принято в конце месяца в Бишкеке на встрече премьер-министров.
Ранее Путин заявил, что связи России с СНГ расширяются, несмотря на давление Запада.