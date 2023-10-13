Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин: Несмотря на давление Запада, связи России с СНГ расширяются
Путин: Связи России с СНГ расширяются, несмотря на угрозу вторичных санкций Запада
Экономические связи России с партнерами по СНГ расширяются, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Запада, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров стран Содружества в узком составе.
«Вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств, угрозы применить так называемые вторичные санкции против тех, кто продолжит работу в двусторонних форматах с Россией, Белоруссией, наши экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются», – приводит его слова ТАСС.
Лидеры стран СНГ, по словам президента, в первую очередь руководствуются национальными интересами. «Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются подавить, если не сказать – напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами», – подчеркнул он.
Путин ранее на полях заседания Совета глав государств СНГ преподнес подарок коллегам.