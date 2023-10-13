Путин на саммите сделал подарок другим главам стран СНГ

Путин отметил роль базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

Путин отметил роль российской базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

Tекст: Ольга Никитина

«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», – передает ТАСС слова российского лидера.

В рамках официального визита президента России в Киргизию представители двух стран подписали семь документов о сотрудничестве. В частности, утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством России и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Также приняты соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции и программа их взаимодействия на 2024–2025 годы. Минприроды России заключило два меморандума о взаимопонимании – с Министерством сельского хозяйства Киргизии (в области развития лесного хозяйства) и с министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора республики (о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов).

Среди других документов – протокол о намерениях между Министерством образования и науки Киргизии и МГУ имени М.В. Ломоносова, а также соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-российского славянского университета.

Путин отметил близость позиций Москвы и Бишкека по актуальным региональным и общемировым проблемам. Президент подчеркнул, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Президент выразил признательность киргизской стороне за продуктивную совместную работу. По его словам, результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и пойдут на благо всем гражданам двух государств.

Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов. Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В пятницу, 13 октября, Путин и Жапаров вместе с другими лидерами стран СНГ примут участие в заседании Совета глав государств объединения.

