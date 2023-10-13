Путин: Украина никогда полномасштабно не участвовала в СНГ

Tекст: Ольга Никитина

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации», – приводит его слова ТАСС. «Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что некоторые страны числятся в СНГ, хоть и не работают в этом формате. Тем не менее содружество, по словам российского лидера, остается эффективным форматом.

«Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. Вместе с тем содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», – сказал Путин.



Путин подчеркнул, что за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений.

Москва ранее заявляла, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества.