МИД заявил, что Украина де-юре остается в составе СНГ

В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ и участвует в большинстве международных договоров

Tекст: Александра Юдина

По его словам, утверждение о том, что якобы Украина вышла из состава СНГ неверно, де-юре страна остается в составе организации, передает РИА «Новости».

Агасандян заметил, что при этом Киев «фактически не участвует в работе содружества, и денонсировал порядка 80 соглашений», однако в отношении Киева продолжают действовать более 150 международных договоров торгово-экономического и гуманитарного характера.

Также эксперт заверил, что в Москве надеются на подготовку документа о статусах страны-наблюдателя и страны-партнера при организации.

Агасандян напомнил, что такую идею подал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прошлом году, а Москва это предложение «всецело поддерживает».

«На протяжении четырех раундов переговоров эксперты принимали активное участие в разработке соответствующих документов. В конце июня удалось выйти на предельно выверенный компромиссный текст, учитывающий, на наш взгляд, позиции вовлеченных в этот процесс стран содружества», – сказал он.

Глава департамента МИД рассказал, что проект такого решения проходит согласование в странах содружества, Россия же завершила данную процедуру.

«Рассчитываем, что документ утвердят на предстоящем в Бишкеке 13 октября саммите СНГ», – заключил он.

Тем временем парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

