По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
МИД заявил, что Украина де-юре остается в составе СНГ
В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ и участвует в большинстве международных договоров
Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.
По его словам, утверждение о том, что якобы Украина вышла из состава СНГ неверно, де-юре страна остается в составе организации, передает РИА «Новости».
Агасандян заметил, что при этом Киев «фактически не участвует в работе содружества, и денонсировал порядка 80 соглашений», однако в отношении Киева продолжают действовать более 150 международных договоров торгово-экономического и гуманитарного характера.
Также эксперт заверил, что в Москве надеются на подготовку документа о статусах страны-наблюдателя и страны-партнера при организации.
Агасандян напомнил, что такую идею подал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прошлом году, а Москва это предложение «всецело поддерживает».
«На протяжении четырех раундов переговоров эксперты принимали активное участие в разработке соответствующих документов. В конце июня удалось выйти на предельно выверенный компромиссный текст, учитывающий, на наш взгляд, позиции вовлеченных в этот процесс стран содружества», – сказал он.
Глава департамента МИД рассказал, что проект такого решения проходит согласование в странах содружества, Россия же завершила данную процедуру.
«Рассчитываем, что документ утвердят на предстоящем в Бишкеке 13 октября саммите СНГ», – заключил он.
Тем временем парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.