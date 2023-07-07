Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию конвенции МПА СНГ

«За решение о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ проголосовало 55 депутатов», – передает ТАСС слова спикера парламента Игоря Гросу.
Вице-спикер Влад Батрынча отметил, что политика страны должна был взвешенной, чтобы можно было развивать партнерство и с Востоком, и с Западом. МПА СНГ является международной платформой, позволяющей продвигать товары Молдавии на восточном рынке. Также он напомнил о гражданах Молдавии, который живут и работают в России и странах СНГ.
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин назвал «глупостью» решение правящей партии денонсировать конвенцию.