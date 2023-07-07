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    7 июля 2023, 19:46

    Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию конвенции МПА СНГ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

    «За решение о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ проголосовало 55 депутатов», – передает ТАСС слова спикера парламента Игоря Гросу.

    Вице-спикер Влад Батрынча отметил, что политика страны должна был взвешенной, чтобы можно было развивать партнерство и с Востоком, и с Западом. МПА СНГ является международной платформой, позволяющей продвигать товары Молдавии на восточном рынке. Также он напомнил о гражданах Молдавии, который живут и работают в России и странах СНГ.

    Бывший президент Молдавии Владимир Воронин назвал «глупостью» решение правящей партии денонсировать конвенцию.

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