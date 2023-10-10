Как Алиев переделает Карабах

Ильхам Алиев: В Карабах вернутся сто тысяч переселенцев

Tекст: Евгений Крутиков

«Возникли исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества», говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества. Заседание это проходит в нагорно-карабахском городе Шуша. По словам Алиева, «в рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение вынужденно перемещенных лиц в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш». Всего, как заявляет президент Азербайджана, в предстоящие три года планируется вернуть в Карабах до 100 тыс. переселенцев.

Как раз именно более ста тысяч армян и покинуло за последние дни территорию бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР). Карабах фактически обезлюдел.

Ранее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала основные направления плана реинтеграции армянских жителей Карабахского региона страны. В частности, управление на территориях проживания армянских жителей будет осуществляться посредством специальных представительств президента Азербайджана. В регионе будут сформированы муниципалитеты. В сфере безопасности предусмотрено изъятие всего оружия у местного населения.

В экономической сфере обещаны налоговые и таможенные льготы. Фермерам предоставят субсидии, и они будут освобождены от всех налогов, кроме земельного. В рамках социальной сферы на жителей распространится система оплаты труда и социальных выплат, применяемая в Азербайджане.



Баку декларирует, что жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей. Также обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка. «Реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе Конституции, законов и международных обязательств страны», – подчеркивает администрация президента Алиева.

Сегодня кадры, поступающие из Степанакерта и окрестностей, похожи на свершившийся апокалипсис. Столица бывшей НКР совершенно пуста, ветер гоняет по ней пластиковые пакеты и бутылки, а на центральной площади валяются сотни стульев, на которых люди дожидались последних эвакуационных автобусов.

Тем не менее в городе и в целом в бывшей НКР еще остались люди. Это армянские полицейские, спасатели и пожарные, административные сотрудники муниципального уровня и работники ЖКХ. У капитуляции есть протокол. Согласно ему, эти люди должны сдать ключи от объектов новым азербайджанским властям и уехать.

Ориентировочно на всей территории бывшей НКР может оставаться сейчас около 10 тыс. человек. Это одинокие жители плоскостных армянских сел в основном Мардакертского и Мартунинского районов, в которые быстро зашли азербайджанские войска. Оттуда никто просто не успел убежать. О судьбе этих сел и их жителей ничего не известно. Другая категория – это пленные, которые с формальной точки зрения считаются «оставшимися». Есть еще немногочисленные представители смешанных семей, но это сейчас крайне редкое явление, и это также уже очень пожилые люди. «Новых» смешанных браков с 1992 года не наблюдалось.

Также под массовую эвакуацию и бегство не попали и представители крошечных нацменьшинств.

Несколько сел потомков русских старообрядцев сохранялись при любом режиме, тем более, что они по религиозным соображениям не берут в руки оружие. Наверняка уедут малочисленные удины – представители одного из самых древних народов Закавказья. У них уже был печальный опыт: в 1991 году Народный фронт Азербайджана разрушил трехтысячное удинское село Варташен, а людей изгнал, и многие уехали в Россию.

Баку намерен заручиться в Карабахе мандатом доверия со стороны ряда международных структур. Миссия ООН уже прибыла в Карабах, причем вторично за последние дни. Это грамотный ход со стороны Азербайджана. Отчет о первом посещении гласит, что миссия не получала сообщений «о насилии в отношении гражданских лиц после последнего введения режима прекращения огня».

Миссия фактически констатировала, что армянского населения не осталось. Было заявлено, что «наши коллеги были поражены внезапностью, с которой местное население покинуло свои дома», а еще члены команды ООН «наблюдали разрушения, а также усилия по восстановлению, предпринимаемые правительством Азербайджана». Представители ООН «подчеркивают необходимость восстановления доверия» – видимо, между армянами и азербайджанцами. Таким образом, на уровне ООН вопрос фактически закрыт.





В Баку уже сделали несколько заявлений о том, что исход армян из Карабаха – их «личная инициатива», их никто оттуда не выдавливал. Формально это правда, но международное сообщество должен насторожить тот факт, что 110 тыс. человек не желают жить на земле своих предков при азербайджанской власти и рядом с азербайджанцами. И они реализовали это свое нежелание ногами всего за несколько дней.



Азербайджанская сторона намерена вернуть или переселить в бывшую НКР те азербайджанские семьи, которые покинули Карабах и Армению (ерасхов) в период с 1988 по 1994 год. Теперь объявлено и их количество – как уже сказано выше, около ста тысяч человек. Но за тридцать лет демографическая и социальная ситуации сильно изменились. Бывшие беженцы давно адаптировались к жизни в собственно Азербайджане.

Скорее всего, Баку будет использовать экономические инструменты для стимулирования возвращения или переселения этнических азербайджанцев в Карабах, тем более, что после ухода армян остались совершенно пустыми целые города. Численность населения Степанакерта в лучшие времена достигала 75-80 тысяч человек, это хороший, ухоженный город с приятным климатом. Живи – не хочу. То же касается и сельских районов, где армяне, убегая, бросили все, включая виноградники, тутовые сады и прочую хозяйственную деятельность. Не совсем ясно, как переход собственности может быть оформлен юридически.

Исход армянского населения Карабаха был неизбежен. Это не какой-то случайный пограничный конфликт или даже «сецессионистский», как его подают в западной академической среде. Это конфликт цивилизаций длиной в несколько сотен лет, и в истории этого конфликта не было «спокойных» войн. Он всегда сопровождался кровавыми погромами, исходами населения и всевозможными ужасами.

Армяне не просто «испытывают недоверие» к азербайджанским властям, когда те обещают им «культурную автономию». Они вписывают текущие события в сотни лет кровавого противостояния и ничего хорошего не ждут. В Армении считают себя передним краем борьбы христианства и в широком смысле слова «европейской культуры» против мусульманской экспансии (это не фигура речи, это – бытовое мышление) и в целом не отделяют азербайджанцев этнически от турок вообще. И никакие обращения Ильхама Алиева, «планы интеграции», обещания сохранить язык, монастыри и образ жизни тут не работают.

У знаменитого канадского кинорежиссера армянского происхождения Атома Эгояна в фильме «Арарат» 2002 года есть вставная новелла о старенькой бабушке, привезенной после геноцида 1915 года семьей в сельскую Канаду. Она при каждом стуке, появлении незнакомого автомобиля или раскатах грома забиралась на крышу дома, поскольку «турки пришли». И у Эгояна это отнюдь не юмористическая новелла.



В конечном итоге современная конфигурация бывшей НКР будет на первых порах попыткой создать «витрину реинтеграции» через демонстрацию внешнему миру части лояльных оставшихся армян и популистской экономико-социальной деятельности.

В дальнейшем в опустевший регион будут переселены азербайджанцы из внутренних районов, а не только потомки беженцев 1990-х годов и ерасхов.

В ближайшие несколько лет демографическая ситуация в Карабахе изменится до неузнаваемости. Крошечное армянское население будет полностью растворено в азербайджанской среде, что сделает бессмысленным какие-либо амбиции меньшинства, даже претензии на культурную автономию.

Далее это будет означает полную ассимиляцию и окончательное заполнение региона тюркоязычным населением. А это уже не ликвидация НКР как государственного образования, как к нему ни относись, а прерывание армянской этнической и культурной традиции региона. Не спасет даже создание культурного «заповедника» с сохранением тысячелетних монастырей.

Невольно вспоминается термин «культурный геноцид», хотя, конечно, формально армяне оттуда сами уехали. Горе побежденным, хотя эту фразу в Карабахе никто вслух еще пару лет произносить не будет.