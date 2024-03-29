  • Новость часаЛавров: Украина – это верхушка айсберга
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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Назван объем инвестиции в создание новых морских курортов в России
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    17 комментариев
    29 марта 2024, 03:56 • Новости дня

    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса

    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

    Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

    Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

    Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.

    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    26 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный за работу по конфискации российских замороженных активов, временно покинул Еврокомиссию, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари.

    Рейндерс ушел в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава Еврокомиссии не может отвергнуть прошение еврокомиссара об «электоральном отпуске».

    Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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    26 марта 2024, 09:14 • Новости дня
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость импорта урана из России для Евросоюза в 2023 году достигла 1713 евро за килограмм, что стало максимумом с 2013 года. Таким образом, цены для ЕС выросли с 678 евро за килограмм в 2021 году в 2,5 раза.

    Объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 млн евро, что составляет 19% всех его покупок странами ЕС, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, ЕС покупал у России обедненный уран, но в небольших объемах. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга.

    Страны ЕС также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада.

    Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тыс. тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 млрд евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тыс. тонн на 1,9 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что экспорт урана и других радиоактивных элементов в Соединенные Штаты из России в прошлом году превысил показатели за более чем десятилетний период.

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    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

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    28 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада

    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящая встреча в формате «Армения – ЕС – США», которая пройдет 5 апреля, вызывает беспокойство у России, поскольку США и ЕС открыто говорят о ее антироссийской направленности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ». Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

    Дипломат выразила недоумение позицией Еревана, который, по ее словам, «делает вид, что не понимает, о чем речь». Захарова заявила, что Армению «на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада», которые не соответствуют интересам армянского народа.

    Захарова говорила ранее, что Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, некоторые доводы России были восприняты армянской стороной и были приняты определенные меры.

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    28 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО

    Лавров указал на то, как миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он указал на то, что туда направляют военнослужащих из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, что превращает миссию ЕС в миссию НАТО, передают «Известия».

    Ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье.

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    27 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны опубликовали соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после того, как получили «отмашку» из Вашингтона.

    «Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она отметила, что подобная синхронность «не красит» западные страны.

    «Это говорит о том, что они не думают своей головой, а действуют по указке», – подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла осудили теракт в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям погибших.

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    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

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    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    27 марта 2024, 09:20 • Новости дня
    Венгрия заявила об опасениях ЕС за экономику в случае изъятия российских активов

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в ЕС опасаются за экономику в случае изъятия российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые европейские страны опасается негативного влияния на экономику в случае изъятия российских активов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, их беспокоит тот факт, что изъятие активов может сказаться на надежности экономики ЕС, а также негативно отразиться для инвестиций, передает ТАСС.

    Накануне ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК. Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 22:57 • Новости дня
    Спикер парламента Армении заявил, что она «всегда шла» в ЕС

    Спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для Армении, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

    По словам спикера, «Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии». Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период». По версии Симоняна, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность, передает «Интерфакс-Азербайджан».

    Накануне Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. Он заявил: «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС». По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами», передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада. Глава МИД республики Арарат Мирзоян сказал, что власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

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    28 марта 2024, 08:38 • Новости дня
    Польша назначила нового командующего Еврокорпусом

    Командующим Еврокорпусом назначен польский генерал Блазеуш

    Tекст: Ольга Никитина

    На сайте польского министерства национальной обороны сообщается, что новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) назначен генерал Петр Блазеуш.

    Генерал Блазеуш – один из самых опытных польских военачальников. Он командовал польским контингентом в Афганистане (2011-2012), а с 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского, передает ТАСС.

    В среду Минобороны республики отозвало генерала Ярослава Громадзиньского с этой должности, которую он занимал с июня 2023 года. В отношении Громадзиньского проводится проверка со стороны контрразведки.

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