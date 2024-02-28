В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
Пашинян допустил «заморозку» участия Армении в ОДКБ
Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ при невыполнении обязательств
Ереван юридически заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если она не выполнит свои обязательства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как указал Пашинян в ходе парламентского часа, если на данный момент Армения заморозила свою деятельность де-факто, то при невыполнении условий от ОДКБ Ереван сделает это де-юре, передает ТАСС.
Он добавил, что заморозка отношений Армении с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. По его словам, Ереван до сих пор не получил ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. А отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении, отметил премьер-министр.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контактировать с Арменией, чтобы уточнить заявление Пашиняна о «заморозке» членства в ОДКБ. Напомним, Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» участия страны в ОДКБ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Ереван и как на это реагировать Москве.