Пашинян допустил «заморозку» участия Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ при невыполнении обязательств

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Пашинян в ходе парламентского часа, если на данный момент Армения заморозила свою деятельность де-факто, то при невыполнении условий от ОДКБ Ереван сделает это де-юре, передает ТАСС.

Он добавил, что заморозка отношений Армении с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. По его словам, Ереван до сих пор не получил ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. А отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении, отметил премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контактировать с Арменией, чтобы уточнить заявление Пашиняна о «заморозке» членства в ОДКБ. Напомним, Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» участия страны в ОДКБ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Ереван и как на это реагировать Москве.