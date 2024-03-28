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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    16 комментариев
    28 марта 2024, 22:57 • Новости дня

    Спикер парламента Армении заявил, что она «всегда шла» в ЕС

    Спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для Армении, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

    По словам спикера, «Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии». Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период». По версии Симоняна, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность, передает «Интерфакс-Азербайджан».

    Накануне Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. Он заявил: «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС». По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами», передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада. Глава МИД республики Арарат Мирзоян сказал, что власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    26 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный за работу по конфискации российских замороженных активов, временно покинул Еврокомиссию, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари.

    Рейндерс ушел в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава Еврокомиссии не может отвергнуть прошение еврокомиссара об «электоральном отпуске».

    Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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    26 марта 2024, 09:14 • Новости дня
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость импорта урана из России для Евросоюза в 2023 году достигла 1713 евро за килограмм, что стало максимумом с 2013 года. Таким образом, цены для ЕС выросли с 678 евро за килограмм в 2021 году в 2,5 раза.

    Объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 млн евро, что составляет 19% всех его покупок странами ЕС, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, ЕС покупал у России обедненный уран, но в небольших объемах. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга.

    Страны ЕС также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада.

    Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тыс. тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 млрд евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тыс. тонн на 1,9 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что экспорт урана и других радиоактивных элементов в Соединенные Штаты из России в прошлом году превысил показатели за более чем десятилетний период.

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    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

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    28 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада

    Захарова: Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящая встреча в формате «Армения – ЕС – США», которая пройдет 5 апреля, вызывает беспокойство у России, поскольку США и ЕС открыто говорят о ее антироссийской направленности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ». Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

    Дипломат выразила недоумение позицией Еревана, который, по ее словам, «делает вид, что не понимает, о чем речь». Захарова заявила, что Армению «на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада», которые не соответствуют интересам армянского народа.

    Захарова говорила ранее, что Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, некоторые доводы России были восприняты армянской стороной и были приняты определенные меры.

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    28 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО

    Лавров указал на то, как миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

    Лавров указал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он указал на то, что туда направляют военнослужащих из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, что превращает миссию ЕС в миссию НАТО, передают «Известия».

    Ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье.

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    27 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны опубликовали соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после того, как получили «отмашку» из Вашингтона.

    «Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она отметила, что подобная синхронность «не красит» западные страны.

    «Это говорит о том, что они не думают своей головой, а действуют по указке», – подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла осудили теракт в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям погибших.

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    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

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    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    27 марта 2024, 09:20 • Новости дня
    Венгрия заявила об опасениях ЕС за экономику в случае изъятия российских активов

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в ЕС опасаются за экономику в случае изъятия российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые европейские страны опасается негативного влияния на экономику в случае изъятия российских активов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, их беспокоит тот факт, что изъятие активов может сказаться на надежности экономики ЕС, а также негативно отразиться для инвестиций, передает ТАСС.

    Накануне ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК. Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 08:38 • Новости дня
    Польша назначила нового командующего Еврокорпусом

    Командующим Еврокорпусом назначен польский генерал Блазеуш

    Tекст: Ольга Никитина

    На сайте польского министерства национальной обороны сообщается, что новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) назначен генерал Петр Блазеуш.

    Генерал Блазеуш – один из самых опытных польских военачальников. Он командовал польским контингентом в Афганистане (2011-2012), а с 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского, передает ТАСС.

    В среду Минобороны республики отозвало генерала Ярослава Громадзиньского с этой должности, которую он занимал с июня 2023 года. В отношении Громадзиньского проводится проверка со стороны контрразведки.

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    28 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Кремль: Запад вынуждает другие страны не работать с Россией в нарушение всех норм

    Представитель Кремля Песков: Запад вынуждает другие страны не работать с Россией в нарушение всех норм

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и Евросоюз, нарушая все международные нормы, оказывают беспрецедентное давление на другие страны, вынуждая их не работать с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Касательно публикации Reuters о том, что расчеты за российскую нефть проводятся банками Китая, Турции и ОАЭ с задержками в несколько месяцев из-за того, что организации опасаются вторичных санкций, Песков отметил, что эти страны находятся «под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США и ЕС», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что Москва продолжает конструктивно работать с партнерами, принимая во внимание опасности от такого давления.

    В последние недели банки ОАЭ, Турции и Китая ужесточили требования к соблюдению санкций против России.

    В Кремле отмечали ранее, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.

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    28 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан

    МИД Швеции признал, что не запрещает посольству Украины в Стокгольме вербовать шведов для участия в боевых действиях

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство Украины в Стокгольме может легально вербовать шведов для участия в боевых действиях в зоне СВО, это не противоречит международному праву, заявил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

    Так, на сайте посольства Украины в Стокгольме размещена ссылка на «Интернациональный легион», куда могут вступить шведы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что ссылки на «Интернациональный легион» можно найти на сайтах посольств Украины и в других странах.

    Известно, что потенциальные наемники должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, не иметь судимостей и хронических заболеваний, а также знать украинский, русский или английский языки.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему. Подробности

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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

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    Микро-АЭС обеспечат энергией отдаленные регионы России

    В России обсуждается строительство первых микро-АЭС. Данные атомные станции создадут условия эффективного развития энергетической системы отдаленных регионов. Их внедрение сделает более дешевой не только работу самой станции, но и процесс логистики необходимого топлива. В чем заключаются главные преимущества микро-АЭС? И почему они могут стать важной позицией энергетического экспорта России? Подробности

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    Болгарам дали шанс покончить с русофобией

    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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