Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.11 комментариев
Спикер парламента Армении заявил, что она «всегда шла» в ЕС
Спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны
Получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для Армении, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.
По словам спикера, «Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии». Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.
Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период». По версии Симоняна, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Накануне Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. Он заявил: «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС». По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами», передает ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада. Глава МИД республики Арарат Мирзоян сказал, что власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.