Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
Между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области, заявили в аппарате армянского премьер-министра.
Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».
После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.
МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.