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    11 апреля 2024, 14:56 • В мире

    Разрыв с Россией обрушит армянскую экономику

    Разрыв с Россией обрушит армянскую экономику
    @ Денис Абрамов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    «ЕС и США готовы помочь Армении, чтобы мы заработали миллиарды», заявляет армянский премьер Никол Пашинян. На самом же деле стремительный рост армянской экономики в последние годы вызван плотным взаимодействием с Россией. Более того – статистика показывает, что Запад не стремится развивать с Ереваном торговые связи. Что же в реальности стоит за этими обещаниями «помощи»?

    В армянском парламенте призывают к запрету поставок в страну молочной продукции из России. Представитель правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян заявляет: «Каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах». Как известно, Россельхознадзор еще в конце марта обратился в ветслужбу Армении с просьбой о приостановке поставок молочной продукции в Россию из-за невозможности гарантировать ее безопасность.

    Поставки и армянской, и российской молочной продукции в обе страны относительно невелики. Однако сама публичная постановка вопроса о том, что торговые отношения между двумя странами должны быть ограничены политически (а не по соображениям безопасности, как это делает Россельхознадзор), весьма симптоматична.

    После демаршей, направленных против военно-политического сотрудничества с Россией (вплоть до постановки вопроса о выходе Армении из ОДКБ), в Ереване озвучили возможность перейти к действиям, направленным на разрушение экономического взаимодействия. Под это уже подвели и обоснование: НКО «Сеть друзей Армении» подготовила доклад (составлением которого руководил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен), в котором призывает Армению резко сократить экономические связи с Россией. Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) названо в этом докладе «препятствием для углубления взаимодействия Армении с ЕС».

    То есть повторяется ситуация с Украиной образца 2012-2013 годов, когда Януковича поставили перед дилеммой: экономическое соглашение с ЕС или сохранение единого экономического пространства с Россией. С Москвой даже отказались обсуждать любые варианты того, как можно было бы снять возникающие противоречия.

    Более того, Армению призывают выступить против того, что позволило ее экономике в последние два года расти беспрецедентно высокими темпами (12,6% в 2022 году и 8,7% в 2023-м). Этот рост в очень большой степени был обусловлен наращиванием экономического сотрудничества с Россией.

    Сколько Армения заработала с помощью России

    По оценке руководителя Аналитического центра ACSES Айказа Фаняна, экономическому росту в 8,7% в 2023 году способствовали в основном сфера торговли, сектор информации и связи и строительство. Вклад сферы торговли в рост ВВП, как считает экономист, в основном был обусловлен сделками по реэкспорту. Более того, наметилась обратная тенденция – определенные товары импортируются из России в Армению, проходят переработку и затем экспортируются в другие страны. Последнее обстоятельство также имеет позитивное воздействие на армянскую экономику, заметил Фанян.

    Экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое (с 841 млн долларов до 2,411 млрд долларов). В 2023 году рост продолжился и составил 3,419 млрд долларов.

    В 2021-2022 годах из Армении в Россию экспортировались в основном алкогольные напитки, бриллианты, рыба и фрукты. В 2023 году в Россию экспортировались телефонные аппараты и другие устройства, мониторы и проекторы, железные сплавы. В 2023 году, по оценке замминистра финансов Армении Ваана Сируняна, подавляющая часть прироста товарооборота между Россией и Арменией пришлось на операции реэкспорта. Причем не только в части ввоза товаров из Армении в Россию, но и наоборот. Так, товарооборот Армении с ОАЭ вырос в 2023 году почти в четыре раза, причем в основном за счет роста экспорта из Армении в Эмираты. Но подавляющую его часть составляет перепродажа товаров из России.

    По данным Национального статкомитета Армении, в 2023 году на 15% вырос экспорт из Армении в Китай (с 370 до 425 млн долларов). При этом импорт товаров из Китая рос более быстрыми темпами – на 22,6% (с 1,388 млрд долларов до 1,702 млрд долларов). Рост был вызван как увеличением внутреннего потребления в Армении китайских товаров из-за роста зарплат, так и из-за спроса релокантов (которые оказались значительно более платежеспособны, чем местное население).

    Вклад раздела «информация и связь» в рост армянского ВВП был связан с передислокацией в Армению подразделений ряда российских IT-корпораций, а также созданием в республике новых IT-компаний, работающих на западные рынки. Наконец, бум в строительной отрасли был не в последнюю очередь спровоцирован теми же релокантами, благодаря которым цены на съемное жилье в Ереване выросли в разы. Впрочем, в 2023 году действие этого фактора начало постепенно сходить на нет.

    Стоит также напомнить, что крупнейший в Армении источник электричества – Армянская АЭС – эксплуатируется Росатомом и получает топливо из России. Армения получает из России газ по льготной цене. В целом, как указывает МИД России, в Армении действуют десятки крупных предприятий с участием российского капитала, в том числе крупнейшие налогоплательщики страны.

    Сколько Армении может дать Запад

    Теперь же армянский премьер Никол Пашинян заявляет, что «ЕС и США готовы помочь Армении, чтобы мы заработали миллиарды и не смотрели, кто что нам даст со стороны». Что ж, есть статистика, которая показывает, как на самом деле идет сегодня торговля Армении с Западом.

    Если говорить о торговле с США, то экспорт из Армении в эту страну в 2023 году сократился на 40% (с 78 до 48 млн долларов) из-за высоких пошлин, которые правительство США наложило на закупку алюминиевой фольги из Армении. При этом импорт из США вырос на 62% (с 395 до 638 млн долларов).

    Импорт из ЕС вырос на 29,4% (с 1,562 до 2,021 млрд долларов). При этом армянский экспорт в страны Евросоюза сократился на 8% (с 772 до 710 млн долларов). Рост импорта из стран Запада связан с реэкспортом в Россию (и в меньшей степени в Белоруссию). А сокращение экспорта показывает, что армянские товары там не ждут.

    Если Армения поддастся посулам «друзей» во главе с Рассмунсеном, то может лишиться доходов от реэкспорта товаров в Россию, ничего не получив взамен. «Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта», предупреждает Ереван российский МИД.

    Геополитическая подоплека

    Не исключено, что этот результат не то чтобы является непосредственной целью европейских политиков, но отнюдь не исключается, как побочное следствие достижения главной цели – разрыва экономических отношений Армении и России. То, что это сильно ослабит Армению, приведет к падению жизненного уровня населения и может дестабилизировать там политическую обстановку – для Запада совершенно неважно.

    Более того, это может рассматриваться на Западе как положительный результат. Хаос в Армении ослабит ее перед лицом Азербайджана. Но хотя в ЕС на словах предостерегают Баку от агрессии против Армении, такое развитие событий может оказаться на руку – правда, не Брюсселю, а Лондону и Вашингтону.

    Все дело в том, что новый армяно-азербайджанский конфликт испортит отношения между Азербайджаном и поддерживающим Армению Ираном. Это не только надолго поставит крест на перспективах развиваемого Россией коридора Север-Юг, но и свяжет Ирану руки в момент роста напряженности между ним и Израилем. Россия тоже вынуждена будет так или иначе отвлекаться на события в Закавказье.

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