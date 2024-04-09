Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении

Экс-советник Госдепа Карден назвал Россию и Иран лучшими гарантами безопасности Армении

Tекст: Ольга Никитина

По его мнению, США не могут представить себе мир, где Россия и Иран не являются «главными злодеями», что расходится с реальностью.

Карден в своей статье подчеркнул, что, нравится ли это кому-то в Вашингтоне или нет, именно Россия и Иран способны обеспечить безопасность Армении, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Россия по некоторым причинам не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах.