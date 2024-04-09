Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении
Экс-советник Госдепа Карден назвал Россию и Иран лучшими гарантами безопасности Армении
Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в статье для журнала American Conservative заявил, что Россия и Иран являются лучшими гарантами безопасности Армении.
По его мнению, США не могут представить себе мир, где Россия и Иран не являются «главными злодеями», что расходится с реальностью.
Карден в своей статье подчеркнул, что, нравится ли это кому-то в Вашингтоне или нет, именно Россия и Иран способны обеспечить безопасность Армении, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Россия по некоторым причинам не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах.