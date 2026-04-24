Рубио объяснил отношение США к участию иранских футболистов в ЧМ-2026

Рубио: США не требовали от иранских футболистов не приезжать на ЧМ
Американские власти не мешают приезду национальной футбольной команды Ирана на чемпионат мира по футболу в США, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Никто со стороны США не говорил им, что они не могут приехать», – подчеркнул глава Госдепа во время выступления в Белом доме.
Он добавил, что американскую сторону беспокоят не сами футболисты, а отдельные члены спортивной делегации, которые могут иметь связи с Корпусом стражей исламской революции, передает РИА «Новости».
В марте министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что участие сборной в турнире невозможно из-за текущей геополитической ситуации. Позже в соцсетях иранского посольства в Мексике появилась информация о переговорах с ФИФА по поводу переноса матчей команды из Соединенных Штатов в Латинскую Америку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана подтвердило подготовку национальной сборной к участию в турнире на территории США. Газета Financial Times в четверг заявила, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказал предложение заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу.