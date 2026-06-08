Каллас сообщила о первом применении режима санкций ЕС против Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Главы военных ведомств стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне: «Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана».

По словам Каллас, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, работу европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные шаги по обеспечению безопасности морских перевозок. Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда, при этом в последние месяцы в Брюсселе неоднократно подчеркивали необходимость усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали переговоры с военно-морскими силами Ирана о возобновлении безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив и о необходимости расширить миссию ЕС Aspides для повышения безопасности судоходства.

Она также сообщила о планах обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив для гарантии свободы судоходства и расширения мандата миссии Aspides.