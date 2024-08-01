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    1 августа 2024, 13:08 • Вопрос дня

    Сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году

    Сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, в соответствии с указом президента Владимира Путина получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, регионам поручено обеспечить выплату в размере не менее 400 тыс. рублей из собственных бюджетов. Так, в Москве установлена единовременная выплата служащим по контракту в размере 1,9 млн рублей.

    Глава государства 31 июля подписал указ, согласно которому единовременная выплата контрактникам будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта мера не связана с изменением задач в зоне СВО, а является продолжением шагов и мер, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей.

    Добровольцам, помимо единовременных выплат, положены:

    – Ежемесячные выплаты в размере от 210 тыс. рублей. Зарплата военнослужащих зависит от выслуги лет, воинского звания и специальности.

    – Надбавки за службу. Так, за активное участие в наступлении можно получать дополнительно 8 тыс. рублей в сутки. Штурмовикам за каждый километр продвижения платят дополнительно по 50 тыс. рублей.

    Кроме того, есть выплаты за захват или уничтожение техники противника – они составляют от 50 тыс. рублей. Эта денежная награда может доходить до миллионов рублей. В некоторых регионах установлены свои допвыплаты за уничтоженную технику противника. Так, в Забайкальском крае она составит от 100 тыс. до 3 млн рублей.

    – В случае ранения, полученного на СВО, военнослужащий получит от 3 млн рублей.

    – Выплаты при установлении инвалидности составят от 782 тыс. рублей единовременно.

    – В зависимости от тяжести ранения могут быть назначены страховые выплаты в размере от 80 тыс. рублей.

    – Члены семьи погибшего военнослужащего получат единовременную выплату в равных долях в размере 2,96 млн рублей.

    Согласно данным на сайте «Поддержка защитников Отечества», ежемесячно контрактники, участвующие в СВО, получают: стрелки – от 210 тыс. рублей, повара – от 211 тыс. рублей, пулеметчики и водители, старшие саперы – от 216 тыс. рублей, старшие водители-электрики – от 222 тыс. рублей, старшие телефонисты – от 224 тыс. рублей, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба – от 232 тыс. рублей, командир отделения – от 238 тыс. рублей, заместитель командира взвода – командир отделения – от 250 тыс. рублей.


    Сколько платят за поступление на службу по контракту в Москве

    В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, военнослужащие, заключившие в столице контракт с Минобороны с 23 июля 2024 года, получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей. Для этого срок контракта должен составлять не менее года. Сумма, как уточняется, не зависит от других мер поддержки.

    В мэрии заявляли, что за первый год службы контрактник из Москвы может заработать свыше 5,2 млн рублей.

    Сколько платят за поступление на службу по контракту в других регионах

    В Татарстане, по данным портала heroes-tatarstan.ru, с конца мая введена дополнительная выплата от республики в размере 1,05 млн рублей. Плюс 300 тыс. рублей единовременно можно получить от муниципалитетов республики. Таким образом, поступающие на службу по контракту в Татарстане получат 1 млн 705 тыс. единовременных выплат.

    В Ростовской области единовременно выплачивают 1,2 млн рублей контрактникам.

    В Кабардино-Балкарской Республике выплата от региона составит 1,1 млн рублей.

    В Челябинской области выплату подняли до 705 тыс. рублей (было 305 тысяч).

    В Башкирии выплата составит 505 тыс. рублей (было 205 тысяч). Сумму подняли в начале июля.

    В Липецкой области разовая выплата от региона при поступлении на военную службу по контракту составит 600 тыс. рублей. Такую же единовременную выплату от региона получат контрактники из Тульской и Смоленской областей.

    В Чувашии единовременная выплата контрактникам с 1 августа составит 500 тыс. рублей. На Чукотке установили разовую выплату в таком же размере, подняв ее на 100 тыс. рублей еще до поручения Владимира Путина. В Дагестане выплата от республики составляет 500 тыс. рублей, плюс обещают не менее 100 тысяч от муниципалитетов.

    В Удмуртии разовую выплату после указа Путина подняли с 50 тыс. до 400 тыс. рублей. Такая же выплата установлена в Красноярском, Пермском краях, Ульяновской и Иркутской областях.

    Добавим: согласно указу президента России, выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО могут получить не только российские граждане, но и иностранцы, поступившие на службу по контракту.

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