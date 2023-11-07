Российским военным вручили награды за уничтожение «Леопардов»

Минобороны: Российским военным вручили боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение танков «Леопард»

Tекст: Антон Никитин

В Минобороны рассказали о вручении на передовых позициях сразу нескольких боевых государственных и ведомственных наград, а также двух сертификатов – от Григория Лепса и Юлии Барановской на сумму 1 млн рублей каждый – на выплату денежных средств за подбитые хваленые танки Leopard 2 немецкого производства. Как отметили в ведомстве, все награжденные являются разведчиками группировки войск «Запад», передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, что военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали очередную попытку наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Первый сертификат вручили расчету противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй – командиру разведгруппы с позывным Крестный, которая уничтожила западный танк на купянском направлении с помощью БПЛА «Ланцет».По словам командира группы, расчет сработал профессионально – запустил изделие, нашел и поразил цель, в результате попадания в башню произошла детонация находящегося внутри боекомплекта.

Также военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Сертификаты на выплату денежных средств и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» наиболее отличившимся военным вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Ранее Герой России рассказал об уязвимости немецких танков «Леопард».