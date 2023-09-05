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    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    6 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    37 комментариев
    5 сентября 2023, 05:54

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (26)
    4 сентября 2023, 14:47
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном

    Пленные рассказали, как ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном

    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном, рассказали пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ.

    По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, у него и его сослуживцев не было нужной подготовки и оружия. На острове под Херсоном они провели три дня. «Нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды», – рассказал Ярошенко, передает РИА «Новости».

    Другой пленный Сергей Маштега рассказал, что командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. Все знали, что там нереально выжить, … (но нам) сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете», – сказал Маштега.

    Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, украинские военнослужащие решили самовольно покинуть остров, но их заметил дрон украинской аэроразведки, после чего по ним открыли «дружественный» огонь. «Был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й (раненый). Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время «квадрик» нас искал, рисовал и закидывал всякими возможными взрывчатками», – рассказал Маштега.

    Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.

    Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что украинская армия за три месяца контрнаступления не смогла достичь каких-либо значимых успехов на Запорожском направлении.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 08:59
    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым

    Парламентарий Гемпель заявил о последствиях для «ОПГ Зеленского» в случае попытки уничтожить Крым

    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
    @ Marcus Golejewski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся капитуляцией, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, «шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским» уничтожила Украину во всех сферах, однако им не удастся уничтожить Крым и не получится никого запугать, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что в случае попытки Киева все же совершить нападение на Крым, Зеленского будет ждать разгром и капитуляция.

    «На нас не нужно давить, это опасно и для противника смерти подобно», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее в США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя.

    Коментарии (26)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 13:18
    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой

    Военный аналитик Онуфриенко: Высадкой десанта в Крыму Зеленский хочет нивелировать неудачи контрнаступления

    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой
    @ mil.in.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зеленский осознает обреченность попыток десантироваться в Крыму. Однако военное руководство Украины продолжает посылать военных на убой. Десятки человек гибнут ради оправдания провала контрнаступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, двигавшихся в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья

    «Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров в Киеве открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

    «Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

    «Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха» непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

    «Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

    Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он  заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

    Еще в феврале в социальной сети X Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    В России планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией. Он отметил, что действующему украинскому руководству удалось разрушить собственную страну, но уничтожить полуостров у них не выйдет.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 11:59
    Балицкий: Три украинских разведчика сдались в плен в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    В плен российским военным в Запорожской области сдались три украинских разведчика, общие потери ВСУ за сутки составили 140 человек, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что за сутки ВСУ потеряли 140 человек. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника.

    Интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остается на прежнем высоком уровне, уточнил Балицкий в Telegram, добавив, что российские силы «дают очень жесткий отпор» ВСУ.

    Кроме того, отметил Балицкий, штурмовая группа украинских войск до 20 человек уничтожена в полном составе в районе села Работино Запорожской области.

    На прошлой неделе на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Кроме того, ВС России отразили три атаки штурмовых отрядов вблизи сел Работино и Вербовое.

    Коментарии (8)
    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 14:22
    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Усть-Алданском районе Якутии состоялось чествование Героя России, члена экипажа танка «Алеша» Алексея Неустроева, земляки подарили ему табун лошадей, земельный участок и вручили ключи от автомобиля «УАЗ», сообщили в пресс-службе администрации района.

    Уточняется, что чествование прошло в селе Борогонцы, где от имени жителей района Алексею Неустроеву вручили ключ от автомобиля УАЗ», а от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей, передает ТАСС.

    Кроме того, один из земляков подарил герою земельный участок.

    Члены экипажа танка «Алеша», Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию в конце августа.

    Ранее президент Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (9)
    4 сентября 2023, 21:20
    Папа Римский объяснил свои слова о великой России

    Папа Римский Франциск заявил, что его слова о великой России касались ее культуры

    Папа Римский объяснил свои слова о великой России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Слова о великой России касались богатой культуры и исторического наследия страны, заявил папа Римский Франциск.

    Понтифик отметил, что говорил о России в культурном смысле, вспомнил, чему его учили в школе о Петре I, Екатерине II, и поэтому призвал перенять это наследие. Папа Римский подчеркнул, что культура России «богата и прекрасна», а если вспомнить Федора Достоевского и музыку, то можно говорить о зрелом гуманизме, передает ТАСС.

    Он уточнил, что «культурное наследие не может быть империалистическим, это всегда диалог, но когда культура становится идеологией, это отравляет.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа Римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы Римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (18)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 13:41
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники ударили по украинскому судостроительному предприятию, где проводилась сборка безэкипажных катеров из импортных комплектующих, сообщило Минобороны.

    Удар нанесен ночью в понедельник, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ночью самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре американских быстроходных военных катера Willard Sea, на борту катеров находились десантные группы сил спецопераций ВСУ, указало ведомство.

    В субботу киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:53
    Шойгу: ВС России за день уничтожили шесть танков ВСУ
    Шойгу: ВС России за день уничтожили шесть танков ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за воскресенье потеряли шесть танков, они несут большие потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник.

    ВСУ 3 сентября потеряли на Работинском направлении шесть танков, у Артемовска российские военные с помощью беспилотников уничтожили еще шесть машин, сказал Шойгу, передает ТАСС. Он уточнил, что это не были танки иностранного производства.

    Также за неделю было уничтожено семь безэкипажных морских катеров, указал министр.

    До этого Минобороны сообщало, что российские беспилотники ударили по украинскому судостроительному предприятию, где проводилась сборка безэкипажных катеров.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2023, 20:29
    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке

    Эксперты объяснили выгоды России, Турции и Катара от альтернативы зерновой сделке

    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке
    @ Sputnik/Sergei Guneev/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Турции крайне выгодно заключение некой альтернативы зерновой сделке. Так Анкара сможет сохранить статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон, сказали газете ВЗГЛЯД экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее президент Владимир Путин сообщил о проработке альтернативы черноморской инициативе, «но не ее замене».

    «Эрдогану была крайне выгодна старая сделка, но она ушла в историю, потому что Запад не выполнил своих обязательств перед Россией. И теперь Турции нужны новые механизмы. Анкара столкнулась с ситуацией, когда Россия и другие игроки готовы предложить свои варианты решения вопроса», – сказал экономист Василий Колташов.

    «Справедливости ради, Эрдогану и этот сценарий вполне выгоден. Он прекрасно понимает, что ему не хватит всей его хитрости для того, чтобы заставить Запад выполнить изначальные условия», – замечает эксперт.

    «Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Турция включается в процесс замещения украинского зерна за счет ее участия в функциональных механизмах по следующей схеме: сырье – российское, потребители – африканские и ближневосточные, а кредитные и страховые обязательства берет на себя Катар», – объясняет он.

    «Анкара станет посредником или, другими словами, одним из основных бенефициаров новой сделки. Но главным выгодополучателем станет Россия. Именно мы получим ту часть рынков, которые ранее де-факто принадлежали Украине. Более того, мы полностью закроем тему голодающих стран», – указывает собеседник. «Мы не знаем, кто стал инициатором такого механизма. Но не исключаю, что это был Эрдоган, поэтому он и приехал в Сочи к Путину», – полагает Колташов.

    «Альтернатива зерновой сделке – это продукт долгих экономических торгов между Москвой и Анкарой. Турки хотят вторую атомную электростанцию, но по какой схеме она будет строиться, пока не ясно. Если будет предложен вариант «Аккую», то России это не очень интересно. Также идут торги по поводу газового хаба», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «У турок интерес простой – они с Украины в прошлом году получили 3,2 млн тонн зерна. Не стоит забывать, что у Анкары мощная мукомольная промышленность, там больше полутысячи предприятий, и одному Богу известно, сколько людей на них работают»,

    – рассуждает он. – «Более того, за Турцией закреплен статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон. Для них Африка, Ближний и Средний Восток, а также немножко Латинской Америки – это непреложные рынки сбыта. И терять их турки не готовы».

    «Кроме того, в Турции довольно интересно устроен бизнес – сырье может ввозиться в страну беспошлинно при условии дальнейшей переработки и экспорта. Не исключаю, что на выходе Россия продаст часть зерна по преференциальной цене, а остальное – по рыночной», – предполагает Лизан.

    «Таким образом, мы сможем получить некую выгоду. Но до того как станет понятен размер дисконта, подсчитать ее невозможно. Катар же в этой истории – просто кошелек. У Турции со своими деньгами не очень хорошо, поэтому страна будет поддерживать их на плаву», – говорит собеседник.

    «Что касается формулировки об альтернативе, но не замене зерновой сделке, это связано с выбыванием украинского зерна с рынка.

    Сельхозпродукция из Украины по-прежнему идет в Европу. Но Киев теряет Африку и Азию, становясь региональным поставщиком, – указал Лизан. – Украина хотела стать житницей Европы? Что ж, пожалуйста».

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки.

    «Предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», – подчеркнул российский лидер. Кроме того, президент сообщил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 23:02
    Хакеры узнали о планах выслать украинцев из Прибалтики для отправки на фронт

    RaHDit: Страны Прибалтики собираются депортировать украинцев для участия в боевых действиях

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинских граждан, которые прибыли в страны Прибалтики после начала российской спецоперации, собираются депортировать на родину, чтобы они могли принять участие в боевых действиях, сообщил представитель российской хакерской группы RaHDit.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на сайте МВД Литвы хакеры обнаружили отдельную папку, куда прибалтийскими спецслужбами собиралась информация обо всех гражданах Украины, прибывших после начала СВО. В том числе, по словам представителя хакерской группы, эти сведения собираются и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину.

    Он отметил, что разговоры об этом звучали давно, и теперь у российских хакеров появились подтверждения информации о депортации.

    Ранее польские СМИ сообщили, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. При этом Варшава официально эту информацию не подтверждает.

    Между тем украинские власти сообщали, что применение механизма экстрадиции обратно на родину возможно в случае, когда человек купил справку о негодности к прохождению военной службы в ВСУ и на основании фальшивых документов незаконно пересек госграницу.

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