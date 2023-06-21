Путин: Иностранная военная техника горит за милую душу

За минувший вечер и ночь ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Наши мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», – сообщил глава государства. Он отметил, что Киев занимается восстановлением боеспособности, так как опасается новых потерь. На поле боя уничтожается и иностранная военная техника, «горит за милую душу», передает ТАСС его слова.



По словам главы государства, ВСУ, несмотря на потери личного состава и техники, пока не исчерпали свой резерв. У Киева до сих пор есть резервы, которые противник думает, где и как выводить.



«Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.



