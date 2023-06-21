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Путин: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации
Путин выпускникам военных вузов: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации
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Наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.
По его словам, наследники поколения героев на деле доказывают преданность Родине и сражаются за правду в ходе СВО.
Глава государства также призвал помнить, что уважение и офицерский авторитет зарабатываются собственным примером и неустанной работой, передает РИА «Новости».
Путин также подчеркнул, что нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу. «Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно», – сказал он.
Президент отметил, что именно эти качества, «так же как талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира».
В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.
«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.
По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.
Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов
Эксперт Климов: С помощью дронов Украина прощупывает работу ПВО в Подмосковье для будущих ударов
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Отправляя беспилотники к российской столице, ВСУ пытаются изучить работу нашей системы ПВО для нанесения более серьезного ущерба. Для противодействия нам необходимо активнее использовать РЛС на авиации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что в Московской области сбиты три украинских БПЛА.
«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.
«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил Климов.
«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – заключил он.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Российские военные успешно отразили наступление ВСУ на Кременную и Лисичанск
Военный эксперт Марочко рассказал об успешном отражении атак ВСУ на Кременную и Лисичанск в ЛНР
Российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что последние трое суток украинские военные пытаются пойти в наступление на Кременную и Лисичанск, но прорвать российские линии обороны так и не могут, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ несут потери в живой силе и технике, украинские военные вынуждены возвращаться на свои позиции. Основные удары противник наносит из районов населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Терны, Торское, Ямполь.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления
Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву
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ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.
«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.
«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.
«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Служба правопорядка ВСУ задержала троих военных за отказ сражаться на технике НАТО
Военный эксперт Марочко: Служба правопорядка ВСУ задержала троих механиков-водителей за отказ сражаться на технике НАТО
Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины задержала троих механиков-водителей одного из механизированных подразделений ВСУ, отказавшихся воевать на бронетехнике производства стран Североатлантического альянса, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Трое военнослужащих механизированного подразделения были задержаны в районе населенного пункта Ямполь в ДНР. Они отказались выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения на бронетехнике производства стран НАТО, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Марочко, задержанных механиков-водителей обвиняют в преднамеренной порче машин, поскольку «в топливной системе обнаружены следы засорения, занесенного в обход фильтров, предназначенных для очистки».
Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке
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Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.
Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости».
«Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС.
Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля.
По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона.
Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов.
Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня.
ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
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За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ около Новодонецкого, Сторожевого Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения уничтожены танк, машина пехоты и три бронемашины.
На Запорожском направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации отражены две атаки подразделений усиленных танками 65-й механизированной бригады ВСУ возле Новоданиловки и Яблоково Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении пунктов Каменское и Лобковое Запорожской области, а также скоплению живой силы и техники у Белогорья Запорожской области.
Под Дорожнянкой, Мирным и Гуляйполем Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть машин пехоты, 13 бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
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Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве
Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин.
Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС.
Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса.
Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards.
Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов, об этом он сказал на совещании о развитии речного судоходства.
«Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок», – приводит его слова ТАСС.
Он также напомнил, что существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, которым предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.
Кроме того, Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.
«Еще одна ключевая задача – развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов Федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок», – сказал он.
Ранее Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский».
Путин обозначил сроки начала реконструкции канала имени Москвы
Путин поставил задачу начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
Реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года, такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и заинтересованным регионам на совещании по развитию внутренних водных путей.
Он подчеркнул, что канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации, передает ТАСС.
«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска российских судов.
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка»
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» нюансировкой программы
Саммит «Россия – Африка», запланированный на июль, сократили из-за нюансировки программы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это связано с программой, просто нюансировка программы саммита», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, даты проведения форума «Россия – Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. До этого сроки саммита обозначали с 26 по 29 июля.
Между тем Песков не уточнил, обсуждал ли президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой возможность своего участия в саммите БРИКС в этой африканской стране, передает ТАСС.
«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», – сказал он.
Напомним, отдельная встреча Путина с Рамафосой прошла после окончания переговоров с главами делегаций африканских стран на прошлой неделе.
Пушилин сообщил об атаке украинских дронов на Донецк
Пушилин: Два беспилотника ВСУ атаковали Донецк, один попал в церковь
Два беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали Донецк, один попал в жилой дом, а второй – в церковь, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что один из дронов угодил в квартиру жилого дома, второй беспилотник ударил по храму Петра и Февронии в Ленинском районе Донецка, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские войска применили для удара по остановке в Кировском районе Донецка реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.