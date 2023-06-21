Путин: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации

Путин выпускникам военных вузов: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации

Наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.

По его словам, наследники поколения героев на деле доказывают преданность Родине и сражаются за правду в ходе СВО.



Глава государства также призвал помнить, что уважение и офицерский авторитет зарабатываются собственным примером и неустанной работой, передает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу. «Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно», – сказал он.

Президент отметил, что именно эти качества, «так же как талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира».

В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.