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21 июля, пятница | Последнее обновление — 13:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир.
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Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Глава государства подчеркнул, что Киеву не помогают поставки оружия и иностранные наемники и советники, чтобы прорвать фронт Российской армии, передает РИА «Новости».
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Венгрия обвинила ЕС в затягивании конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Выделение Украине 20 млрд евро продлит военные действия на годы
Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине 20 млрд евро в течение четырех лет продлит военные действия в этой стране на годы вперед, высказал мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что это предложение практически закрепляет военный режим на Украине на годы, так что не стоит думать о мире не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии после совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил в течение четырех лет выделить на финансирование поставок оружия Украине 20 млрд долларов. Ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.
Кулеба: Ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева рисковать ради экспорта зерна по Черному морю
Киевский режим готов к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы готовы пойти на любой риск», – сказал Кулеба в интервью Time, передает ТАСС. При этом он отметил, что власти Украины не желают «подвергать риску жизни других людей».
Он добавил, что киевский режим «готов попробовать» возить зерно, но власти страны планируют проконсультироваться для минимизации рисков. Кулеба не уточнил, с кем планируются такие консультации.
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля. Такое решение принято в результате отказа от продления зерновой сделки.
Украинское военное ведомство также заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов на Двуреченском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о пяти отбитых у ВСУ опорных пунктах
На Двуреченском направлении у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у вооруженных сил Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста, сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Запад» Сергей Зыбинский.
ВСУ потеряли более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки унистожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Нанесен авиаудар по украинским позициям в районе населенного пункта Колодезное.
Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российская авиация уничтожила боевые бронированные машины ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу ВСУ с горюче-смазочными материалами у Дружковки, передает ТАСС.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Острова и Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
Пентагон рассказал о краже предоставленного Западом оружия на Украине
Генеральный инспектор Пентагона сообщил о краже предоставленного Западом оружия украинскими «бойцами-добровольцами»
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В 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от Запада оружия и снаряжения, сообщил генеральный инспектор Пентагона.
В отчете, который датирован октябрем и охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года, сообщается, что в итоге украденное оружие «было возвращено», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Сообщается, что «торговцы оружием» украли с линии боевого соприкосновения военное снаряжение, а выдававшие себя за гуманитарных работников преступники – бронежилеты на 17 тыс. долларов.
Сообщается, что в августе спецслужбами Украины были установлены боевики добровольческого батальона, укравшие 60 винтовок и почти тысячу патронов. Как сказано в докладе, кражу они осуществили «предположительно, для продажи на черном рынке».
Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жаловался, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине. Он добавил, что это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.
Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике
Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны
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Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны.
Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС.
Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере.
Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке.
Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Посол Украины в Лондоне уволен после критики Зеленского
Посол Украины в Лондоне Пристайко уволен после критики слов Зеленского в адрес Уоллеса
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Великобритании Вадима Пристайко, который назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Указом Зеленского Пристайко уволен с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, а также с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, передает ТАСС.
Документ размещен на сайте президента Украины.
Напомним, Уоллес, комментируя недовольство Зеленского итогами саммита НАТО, заявил, что Украине стоит чаще благодарить Запад за помощь. Зеленский резко ответил на это, предложив благодарить британского чиновника каждое утро. Пристайко осудил ответ украинского президента.
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