Что за женщина-ветеран сидела рядом с Путиным на параде Победы

Tекст: Олег Исайченко

Перед началом торжественного мероприятия на Красной площади внимание многих на себя обратила ветеран, сердечно благодарившая президента Владимира Путина. Позднее стало известно, что по левую руку от главы государства сидела Александра Алешина, которой в феврале этого года исполнилось 100 лет. А справа от главы государства находился Евгений Куропатков, отметивший вековой юбилей в июле прошлого года.

Что известно об Александре Алешиной?

Алешина в 1941 году после окончания семи классов школы пошла работать на завод, где наравне с другими школьниками фактически заменила мужчин, ушедших на фронт. После она принимала участие в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске под Москвой. А уже в 1942 году записалась на курсы снайперского дела.

Отмечается, что Алешина была настолько хороша в своем деле, что, когда она попросилась на фронт, командование сочло необходимым оставить ее в школе снайперов в качестве инструктора.

За время работы ветеран подготовила 26 высококлассных специалистов. В целом же за два с лишним года школа обучила порядка двух тысяч девушек-снайперов, которые уничтожили свыше 12 тыс. солдат противника.

Александра Алешина удостоена ряда наград, среди которых орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Кто такой Евгений Куропатков?

Куропатков ушел добровольцем на фронт с началом войны. После окончания тульского оружейного училища попал под Сталинград. В составе 196-й стрелковой дивизии боец участвовал в сражениях у тракторного завода и переправлял снаряды через Волгу даже с ранением.

После боев под Сталинградом Куропаткова направили под Ленинград. А 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона принимал участие в Параде Победы на Красной площади.