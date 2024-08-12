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    12 августа 2024, 18:20 • Справки

    Какие льготы и выплаты положены жителям Курской области

    Какие льготы и выплаты положены жителям Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Жителям Курской области предоставлен ряд льгот и выплат для поддержки в сложной ситуации в условиях действующего в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Расскажем об этих мерах, а также о том, куда могут обратиться куряне за помощью.

    Единовременная выплата для жителей Курской области

    Жителям приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов, по поручению президента России положены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. С этой целью правительство России выделило 220 млн рублей.

    Как доложили президенту России Владимиру Путину на совещании в понедельник, 12 августа, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили более 2 тыс. жителей приграничных районов Курской области. Заявлений подано более 46 тысяч. Выплата производится автоматически. Для ее получения нужно оформить заявление на портале «Госуслуги». Услуга должна быть оказана в срок до шести календарных дней.

    Кроме того, в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тыс. рублей, сообщили в правительстве России.

    Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тыс. рублей.

    Выплата пострадавшим и при утрате имущества

    Жители Курской области через «Госуслуги» также могут оформить выплаты:

    пострадавшим при ЧС;

    при утрате имущества;

    за вред здоровью;

    членам семьи погибшего при ЧС.

    Как уточнили в МЧС России, выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей, за средний или тяжкий вред здоровью – 600 тыс. рублей, в случаях легкого вреда здоровью – 300 тыс. рублей.

    При частичной утрате имущества первой необходимости положена выплата в размере 75 тыс. рублей, при его полной утрате – 150 тыс. рублей.

    Также жители Курской области могут обратиться в местную администрацию для получения государственного жилищного сертификата. ГЖС дает право на безвозмездную субсидию со стороны государства при покупке жилья.

    Кредитные каникулы

    Для курян вводится возможность временно приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Воспользоваться отсрочкой по кредитам или займам можно один раз на срок до полугода. На законодательном уровне оговорены суммы, в пределах которых могут действовать кредитные каникулы:

    – для автокредитов это 1,6 млн рублей;

    – для остальных кредитов и займов – 450 тыс. рублей;

    – 150 тыс. рублей – по кредитным картам.

    Штрафы и пени в период отсрочки не начисляются, а кредитор не может требовать взыскания предмета залога. Также это никак не сказывается на кредитной истории плательщика.

    Отсрочка по ипотечному кредиту может быть предоставлена со стороны кредитной организации на срок до шести месяцев. Для этого нужно обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента начала действия режима ЧС. Можно договориться об уменьшении платежа или о том, что платежи на определенное время не будут вноситься заемщиком вовсе.

    На совещании в понедельник президент Путин поддержал введение моратория на выплаты по ипотеке и другим кредитам в районах, которые подверглись атакам ВСУ. «Да-да-да, надо обязательно это сделать», – сказал глава государства, обращаясь к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

    Мантуров со своей стороны сообщил, что кредитные организации уже приступили к оформлению мораториев на выплату ипотек и потребкредитов жителями Курской области. Он уточнил, что аналогичная работа проводится и в Белгородской области. Решение также может быть введено в Брянской области, если такая необходимость возникнет, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Бесплатная мобильная связь и интернет

    Действуют для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области, даже если баланс на счете абонента отрицательный. Мера продлится до окончания режима ЧС.

    Кроме того, в нынешних условиях на всей территории Курской области, как сообщили в Минцифры РФ, заработал автоматический аварийный межсетевой роуминг. Это значит, что все граждане, находящиеся там, имеют доступ к услугам связи вне зависимости от их оператора. Если связь у одного оператора теряется, телефон в автоматическом режиме подключается к доступному на данный момент оператору.

    Реструктуризация кредитов и займов для бизнеса

    Представители малого и среднего предпринимательства в Курской области в соответствии с рекомендациями Банка России, которые будут действовать до конца 2024 года, смогут обратиться в свои банки за реструктуризацией кредитов или займов.

    У предпринимателей появится возможность согласовать приостановку платежей на срок, оговоренный с кредитором. Речь идет о кредитах, которые были заключены до введения режима ЧС.

    При этом неустойка (штрафы, пени) начисляться не будет.

    Отмена пошлины на замену утраченных документов

    Если документ, удостоверяющий личность, утерян, жителям приграничных районов Курской области следует обратиться в ближайший отдел полиции в подразделение по вопросам миграции. Там помогут с оформлением нового паспорта, при этом государственную пошлину оплачивать не придется.

    По состоянию на 12 августа жителям Курской области было выдано взамен утраченных 112 паспортов.

    Обратиться за помощью пострадавшие могут по телефонам, которые опубликовало МЧС России.

    Напомним, телефон экстренных служб: 112.

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