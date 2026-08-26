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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    21 комментарий
    26 августа 2026, 09:41 • Новости дня

    Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

    Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.

    Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.

    «Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.

    Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.

    По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница ААНИИ Анна Козачек предупредила о риске повышения уровня Мирового океана на 150 метров из-за таяния ледников.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение процесса разрушения шельфового ледяного покрова Антарктиды.

    Климатолог Алексей Кокорин заявил об опережающих темпах потепления климата в России по сравнению с остальным миром.

    24 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    Микробиологи научились создавать съедобное печенье из пластиковых бутылок

    Ученые университета Южного Иллинойса превратили пластиковые отходы в съедобное печенье

    Микробиологи научились создавать съедобное печенье из пластиковых бутылок
    @ Rusty Bailey/SIUC Media & Communication Resources

    Исследователи из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию, позволяющую перерабатывать пластиковые отходы в съедобное печенье. Для этого ученые использовали генетически модифицированные дрожжи и 3D-печать.

    Команда исследователей из Университета Южного Иллинойса разработала способ создания еды из пластиковых отходов, передает портал о новых технологиях Futurism. В основе метода лежит переработка полиэтилентерефталата (PET) – распространенного вида пластика, из которого производят бутылки для воды, упаковку и синтетические ткани. Исследователи сначала подвергают материал специальной обработке, позволяющей разрушить его до более простых соединений.

    Затем в работу вступают специально генно-модифицированные с помощью технологии CRISPR дрожжи. Они способны использовать полученные из пластика компоненты в качестве источника углерода и преобразовывать их в смесь белков, жиров и органических кислот.

    Получившуюся массу ученые соединяют с растительными волокнами, крахмалом и подсластителем. Один из использованных штаммов дрожжей также способен перерабатывать растительное сырье с образованием веществ, придающих смеси ванильный аромат.

    На заключительном этапе смесь помещают в 3D-принтер. С его помощью исследователи изготовили печенье в форме греческой буквы µ и назвали его «µBites». Несмотря на то что продукт еще не прошел все необходимые процедуры согласования, ученые ожидают, что он окажется безопасным и приятным на вкус.

    «Я думаю, оно имеет приятный, привлекательный аромат. И оно будет вкусным. Мы его не пробовали, но оно хорошо пахнет – это точно, как настоящее печенье», – рассказал микробиолог Университета Южного Иллинойса Лахиру Джаякоди, руководивший исследованием.

    При переработке PET ученые используют окислительное гидротермальное растворение. По их словам, этот этап позволяет разрушать пластик с использованием тепла, воды и кислорода без применения большого количества дополнительных химических веществ.

    Исследователи рассчитывают, что технология в перспективе может одновременно помочь перерабатывать пластиковые отходы и создавать дополнительные источники пищи. Однако до практического применения разработки пока далеко. Производство одного килограмма такого печенья сейчас обходится примерно в 60 долларов.

    Эксперты также сомневаются, что метод сможет решить проблему пластикового загрязнения в глобальном масштабе. Ежегодно в мире образуется около 400 млн тонн пластиковых отходов, поэтому превращение даже их небольшой части в продукты питания не способно заменить существующие методы переработки и сокращения потребления пластика.

    Одним из наиболее перспективных вариантов применения технологии ученые считают космические миссии. Исследование финансировалось в рамках программы NASA, посвященной разработке технологий производства пищи для длительных космических полетов. В будущем переработка пластиковых отходов в съедобные продукты теоретически может позволить частично использовать имеющиеся на борту материалы для получения пищи во время экспедиций, например, к Марсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые нашли в Арктике способные поедать пластик бактерии. В Евросоюзе официально одобрили использование измельченного мучного червя для употребления в пищу. Новосибирские исследователи вывели специальную линию восковой моли для экологичной переработки полимерных отходов.

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    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    В Абхазии нашли утраченную часть креста XI века

    Под Новым Афоном обнаружили третий фрагмент предалтарного креста XI века

    Tекст: Мария Иванова

    Археологи нашли под Новым Афоном недостающий фрагмент известнякового постамента предалтарного креста XI века, две части которого уже давно хранятся в музее Сухума.

    Фрагмент постамента обнаружили в ходе археологических работ в северном приделе церкви храмового комплекса Бжилюа в селе Анхуа под Новым Афоном, рассказал председатель Совета Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар) на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    «В ходе археологических работ в северном приделе церкви храмового комплекса Бжилюа был обнаружен нижний фрагмент предалтарного креста. Две другие части этого известнякового постамента уже длительное время хранятся в Абхазском государственном музее, они изучены и датируются XI веком», – написал священнослужитель.

    По его словам, находка третьего фрагмента позволяет окончательно установить, что исходным местом происхождения креста является именно церковь в Анхуа, сообщает РИА «Новости».

    Архимандрит отметил, что теперь специалисты впервые располагают полным комплектом всех трех частей постамента, что дает возможность перейти от гипотетических реконструкций к достоверному воссозданию его формы, размеров и декоративной программы.

    На лицевой стороне найденного фрагмента различим резной крест византийского образца со следами полихромной раскраски, на остальных сторонах – декоративные орнаменты с остатками цветного покрытия. В скрытой части памятника, находившейся ниже уровня пола, обнаружены разметочные линии и, предположительно, краткое молитвенное обращение мастера.

    По предположению архимандрита, заказчиками установки креста выступили представители местного абхазского феодального рода – братья Георгий, Феодор и Кирилл, носившие исключительно греческие имена. Само село Анхуа в период строительства церкви фактически выполняло функцию предместья средневековой столицы Абхазского царства – города Анакопии, современного Нового Афона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сухуме после реконструкции открылась историческая набережная Диоскуров.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в зоне СВО обнаружили каменные половецкие изваяния XI-XII веков и передали их в Мариупольский краеведческий музей.

    В Крыму археологи также нашли древние золотые украшения, включая подвеску с изображением Горгоны Медузы.

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    24 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    У птерозавров нашли следы радужного окраса

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученые обнаружили признаки того, что покровы птерозавров могли переливаться разными оттенками в зависимости от угла обзора, это установили исследователи Китайского университета геологических наук.

    Специалисты исследовали 16 окаменелых пикнофибр – тонких волосоподобных волокон, покрывавших тело птерозавра. В двух образцах обнаружились упорядоченные слои палочковидных меланосом – клеточных структур, отвечающих за пигментацию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию препринта на сервисе bioRxiv.

    Компьютерное моделирование показало, что такое расположение меланосом создает не обычный цвет, а структурную окраску, переливающуюся от зеленого и синего до темно-пурпурного в зависимости от угла обзора.

    Подобный механизм окраски известен у современных птиц, но раньше подобных свидетельств у птерозавров не находили. Ученые также обнаружили скопления меланина в коже возле головного гребня Sinopterus dongi, что может говорить о его контрастной окраске.

    По мнению исследователей, яркие переливы могли использоваться для привлечения партнера, сигнализируя о физическом состоянии животного. Также не исключено, что окраска играла роль в социальных взаимодействиях или защите территории.

    Авторы работы отмечают, что выводы предварительны: радужная структура найдена лишь в двух из 16 волокон, а за 120 млн лет окаменения расположение меланосом могло измениться под воздействием давления и химических процессов.

    Ранее палеонтологи в Аргентине идентифицировали новый вид динозавра, похожего на цаплю и жившего около 70 миллионов лет назад.

    Уругвайские ученые ранее открыли новый вид древних рептилий по позвонкам, найденным рыбаками более 30 лет назад.

    Исследователи также отследили движения глаз голубей в полете, выяснив, что во время него птицы фиксируют взгляд для лучшей ориентации в пространстве.

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    24 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    NYT назвала три фактора продовольственной безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Мировые житницы страдают от войн, непогоды и торговых конфликтов, а неурожаи и нападения на торговые пути грозят привести к росту цен на продовольствие, однако есть три фактора, поддержание которых позволяет надеяться на продовольственную безопасность.

    «Нынешняя система зависит от трех факторов: бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – сказал New York Times (NYT) Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в Университете Гвельфа в Онтарио.

    Газета отмечает, что пшеница является основой современного рациона, и в 2026 году она сталкивается с целым рядом современных опасностей. Мировые житницы страдают от ударов дронов и коварной погоды, что приводит к росту цен на продукты питания на фоне и без того стремительного роста цен после войны с Ираном.

    Кроме того, выявляются риски, присущие глобальной продовольственной системе. Лишь немногие культуры, такие как пшеница, обеспечивают большую часть мировых калорий.

    Экспорт пшеницы контролируется относительно немногими правительствами, включая Россию, Канаду, США, Украину и Европейский союз. Их покупателями являются в основном страны с низким уровнем дохода, которые не выращивают большую часть других продуктов питания, пишет NYT.

    В статье упоминается также фактор цены на зерно, конфликты на логистических направлениях, из-за чего могут взлететь цены и вырасти дефицит на удобрения. Погодные катаклизмы с жарой и засухой усугубят ситуацию.

    «Наивно полагать, что мы можем полагаться на продовольственную систему, созданную для другой эпохи. Поэтому нам нужно переосмыслить способы обеспечения себя продовольствием», – призвал профессор Фрейзер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России. Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны и заявил о полном покрытии потребностей ЕАЭС в сельхозпродукции.

    В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена.

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    24 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    В Болгарии решили построить дамбу для спасения АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Болгарии решили возвести дамбу протяженностью около 300 метров на Дунае для стабильной работы системы охлаждения атомной станции «Козлодуй».

    Строительство объекта началось после анализа гидрологической ситуации и гидравлического моделирования, передает ТАСС. Работы займут от 10 до 15 дней, вся необходимая подготовка уже завершена.

    «Из-за критически низкого уровня реки Дунай в районе АЭС «Козлодуй» будет построена дамба длиной от 250 до 300 метров», – сообщила министр энергетики Ива Петрова.

    Ранее из-за обмеления Дуная мощность пятого энергоблока станции снизили на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Вода из реки используется для охлаждения пара в конденсаторах неядерной части энергоблока и подается специальной насосной станцией, расположенной на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единственный работающий реактор румынской АЭС «Чернаводэ» отключили из-за обмеления Дуная.

    Уровень воды в реке у болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Венгерская АЭС «Пакш» также оказалась на грани полной остановки из-за критического падения уровня воды в Дунае.

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    24 августа 2026, 03:18 • Новости дня
    Аномальная жара стала разрушать британские дома до основания

    Дома в Лондоне покрылись трещинами из-за аномальной жары

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять последовательных волн аномальной жары высушили глинистую почву британской столицы, вызвав беспрецедентный риск разрушения фундаментов и деформации жилых помещений.

    Жители Лондона столкнулись с беспрецедентным риском проседания грунта после того, как пять волн жары высушили глинистую почву, на которой построена большая часть города, передает Bloomberg.

    Согласно данным Ассоциации британских страховщиков (ABI), в прошлом квартале был зафиксирован рекордный уровень страховых случаев, связанных с проседанием грунта, явлением, вызванным периодами жаркой и сухой погоды, которые приводят к усадке почвы и дестабилизации фундаментов зданий.

    В среднем домохозяйства заявляли о страховых выплатах в размере 20 тыс. фунтов стерлингов (27,2 тыс. долларов США), что больше, чем в любом предыдущем квартале, и на 15% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщила ABI.

    Горожане массово жалуются в социальных сетях на последствия природной аномалии. На платформе Reddit пользователи рассказывают о появлении глубоких трещин в стенах, заклинивающих дверях и пугающем смещении кухонных гарнитуров из-за движения основания здания.

    Один из пострадавших поделился реакцией вызванного инженера-конструктора.

    «Прежде чем я успел закончить объяснение, он рассмеялся и сказал: «Вы и еще 20 тыс. человек на юго-востоке Лондона», – привел слова специалиста владелец поврежденного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная засуха оставила Британию без овощей и взвинтила цены. Аномальная жара в Британии стала причиной смерти почти 3 тыс. человек в мае и июне.

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    24 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и похолодание

    Синоптик Шувалов спрогнозировал кратковременные дожди и до 21 градуса тепла в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Днем в столичном регионе столбики термометров поднимутся до 19-21 градуса, передает РИА «Новости». Минимальная температура при этом составит около десяти градусов тепла.

    «В понедельник в столице ожидается небольшой кратковременный дождь, преимущественно во второй половине дня. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», – рассказал Шувалов.

    Специалист отметил, что в городе начинается плавное снижение температуры. Свою наибольшую силу похолодание обретет уже в середине текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    В начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях и грозах.

    В конце июня метеоролог Александр Шувалов сообщил о приходе в Москву погоды осеннего типа.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    25 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    Ученые нашли на дне Онежского озера следы падения метеорита

    На дне Онежского озера нашли следы падения метеорита

    Ученые нашли на дне Онежского озера следы падения метеорита
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высокая концентрация оксида железа в отложениях Онежского озера указала на падение метеорита, вызвавшего тысячелетнее похолодание около 13 тыс. лет назад, сообщили в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

    Российские исследователи обнаружили вероятные свидетельства падения метеорита в Онежском озере, передает Газета.Ru. Предполагается, что масштабное столкновение планеты с космическим телом произошло около 13 тыс. лет назад.

    «Падение этого метеорита могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет», – отметил декан факультета географии Дмитрий Субетто. Доказательством послужила высокая концентрация микрочастиц оксида железа в слое «розового горизонта» водоема.

    Проведенная работа помогла реконструировать процесс перехода от ледникового периода к современному климату. Выяснилось, что в древности площадь озера была втрое больше нынешней. Интенсивное таяние ледников привело к накоплению более 52 кубических километров донных отложений всего за пару тысячелетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года падение метеора спровоцировало мощный двойной взрыв в американском штате Массачусетс.

    Весной ученые оценили массу разрушившегося над Черным морем космического объекта в десять тонн.

    В прошлом году специалисты обнаружили в Тверской и Новгородской областях фрагменты обыкновенного хондрита.

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    25 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком похолодании и ветре

    Синоптик Позднякова сообщила о дождях и сильном ветре в Москве во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер с порывами до 14 метров в секунду, кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Во вторник в российской столице прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметку в плюс 18 градусов, передает РИА «Новости».

    «Неприятным моментом сегодняшней погоды дневной будет то, что у нас станет усиливаться западный ветер: местами порывы – 12-14 метров в секунду. То есть температура воздуха окажется либо около нормы, либо даже чуть ниже климатической нормы. То есть мы вступаем в период относительно прохладной погоды», – рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Эксперт добавила, что днем атмосферное давление снизится на одну-две единицы, составив 746 миллиметров ртутного столба. При этом максимальная температура в Московской области будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о кратковременных осадках.

    Специалисты спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в регионе.

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    25 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможной магнитной буре после вспышки на Солнце

    ИКИ РАН: Землю накроет сильнейшая магнитная буря после мощной вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная вспышка на Солнце уровня M7.0 с выбросом плазмы может спровоцировать самую сильную магнитную бурю за последние два месяца.

    Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю за последние два месяца из-за недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик активности зафиксировали в 13:02 по московскому времени, событию присвоили уровень M7.0.

    Специалисты отмечают очевидный выброс плазмы в космическое пространство. Предполагается, что край плазменного облака заденет Землю, хотя основной фронт может пройти мимо планеты. Геомагнитные последствия удара не должны превысить категорию G3, поскольку вспышки пока не достигли порога уровня X.

    Точные математические модели и прогнозы отсутствуют, так как с момента события прошло мало времени. Главный вопрос сейчас заключается в том, произойдет ли следующий взрыв и сможет ли он преодолеть порог максимальной мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    Месяцем ранее Землю накрыло геомагнитное возмущение минимального уровня G1.

    В начале июля специалисты зафиксировали солнечную вспышку высшего балла X.

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    25 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Синоптик опроверг слухи о приходе метеорологической осени в Москву

    Синоптиик Леус: Слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

    По его словам, метеорологическое лето в Москве продолжается, передает РИА «Новости».

    «Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены… По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября», – отметил синоптик.

    Специалист подчеркнул, что температурная аномалия будет незначительной. Среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже 15 градусов тепла. Летние температуры вернутся в город с понедельника и сохранятся как минимум в первой пятидневке сентября.

    Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Таким образом, начало метеорологической осени в текущем году сдвинется на более поздние сроки.

    Напомним, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.

    Несколькими днями ранее Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    В середине июля воздух в городе прогревался почти до тридцатиградусной отметки.

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    24 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Солнце растеряло энергию за выходные

    Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала девять вспышек на Солнце за выходные

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти, благодаря чему магнитные бури в ближайшие трое суток практически исключены.

    О снижении активности светила сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, где за прошедшие выходные зарегистрировали всего девять солнечных вспышек.

    Для сравнения, за предыдущие двое суток, с четверга по пятницу, произошло более 30 вспышек.

    По оценке специалистов, к моменту выхода крупных групп солнечных пятен в центр диска Солнце фактически «осталось без энергии» для мощных событий. При этом основные мировые агентства на всякий случай повысили оценку риска сильных вспышек до 50%, а вероятность событий максимального класса X – до 10–15%, хотя российские эксперты относятся к этим цифрам скептически.

    Геомагнитная обстановка на 24 августа 2026 года описывается как спокойная, все параметры солнечного ветра укладываются в норму, плазменные выбросы к Земле не направлены. По прогнозу лаборатории, магнитные бури на ближайшие две–три сутки практически исключены, однако за многочисленными пятнами напротив Земли советуют продолжать наблюдать как минимум до середины недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышечная и геомагнитная активность Солнца опустились до минимальных значений после неожиданно сильной магнитной бури 8 августа.

    Ученые ИКИ РАН отметили локальный всплеск солнечной активности на прошедших выходных и резкое сокращение числа вспышек до 17 за два дня.

    Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о завершении двухнедельного всплеска активности на Солнце с около 140 вспышками и уходом двух гигантских групп пятен на обратную сторону звезды.

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