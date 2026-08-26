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Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле
Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле
Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.
Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.
«Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.
Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.
По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.
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