Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

Микробиологи научились создавать съедобное печенье из пластиковых бутылок

Ученые университета Южного Иллинойса превратили пластиковые отходы в съедобное печенье

Команда исследователей из Университета Южного Иллинойса разработала способ создания еды из пластиковых отходов, передает портал о новых технологиях Futurism. В основе метода лежит переработка полиэтилентерефталата (PET) – распространенного вида пластика, из которого производят бутылки для воды, упаковку и синтетические ткани. Исследователи сначала подвергают материал специальной обработке, позволяющей разрушить его до более простых соединений.

Затем в работу вступают специально генно-модифицированные с помощью технологии CRISPR дрожжи. Они способны использовать полученные из пластика компоненты в качестве источника углерода и преобразовывать их в смесь белков, жиров и органических кислот.

Получившуюся массу ученые соединяют с растительными волокнами, крахмалом и подсластителем. Один из использованных штаммов дрожжей также способен перерабатывать растительное сырье с образованием веществ, придающих смеси ванильный аромат.

На заключительном этапе смесь помещают в 3D-принтер. С его помощью исследователи изготовили печенье в форме греческой буквы µ и назвали его «µBites». Несмотря на то что продукт еще не прошел все необходимые процедуры согласования, ученые ожидают, что он окажется безопасным и приятным на вкус.

«Я думаю, оно имеет приятный, привлекательный аромат. И оно будет вкусным. Мы его не пробовали, но оно хорошо пахнет – это точно, как настоящее печенье», – рассказал микробиолог Университета Южного Иллинойса Лахиру Джаякоди, руководивший исследованием.

При переработке PET ученые используют окислительное гидротермальное растворение. По их словам, этот этап позволяет разрушать пластик с использованием тепла, воды и кислорода без применения большого количества дополнительных химических веществ.

Исследователи рассчитывают, что технология в перспективе может одновременно помочь перерабатывать пластиковые отходы и создавать дополнительные источники пищи. Однако до практического применения разработки пока далеко. Производство одного килограмма такого печенья сейчас обходится примерно в 60 долларов.

Эксперты также сомневаются, что метод сможет решить проблему пластикового загрязнения в глобальном масштабе. Ежегодно в мире образуется около 400 млн тонн пластиковых отходов, поэтому превращение даже их небольшой части в продукты питания не способно заменить существующие методы переработки и сокращения потребления пластика.

Одним из наиболее перспективных вариантов применения технологии ученые считают космические миссии. Исследование финансировалось в рамках программы NASA, посвященной разработке технологий производства пищи для длительных космических полетов. В будущем переработка пластиковых отходов в съедобные продукты теоретически может позволить частично использовать имеющиеся на борту материалы для получения пищи во время экспедиций, например, к Марсу.



Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые нашли в Арктике способные поедать пластик бактерии. В Евросоюзе официально одобрили использование измельченного мучного червя для употребления в пищу. Новосибирские исследователи вывели специальную линию восковой моли для экологичной переработки полимерных отходов.