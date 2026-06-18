Ученые: Голуби фиксируют взгляд во время полета

New Scientist: Ученые впервые отследили движения глаз голубей в полете

Tекст: Мария Иванова

Ученые впервые отследили движения глаз птиц в полете, выяснив, что голуби фиксируют взгляд в одном положении, сообщает New Scientist.

Для исследования Иво Рос из Калифорнийского технологического института и его коллеги разработали легкую систему из зеркал и камер, которая крепилась на голову обыкновенного голубя.

Команда обучила девять голубей летать между насестами в помещении и на улице. Во время тестовых полетов система слежения показала, что после взлета у птиц увеличивались зрачки, а глаза оставались в фиксированном положении. «Каждый раз, когда они начинают лететь, глаза в среднем поворачиваются вперед», – рассказал Рос.

При движении головы глаза двигались синхронно с ней. Такое положение совпадает с главной горизонтальной осью зрения птиц и их вестибулярным аппаратом. По словам Роса, это может помогать голубям отличать собственное движение от внешнего, например, от качающихся ветвей деревьев или хищников, что улучшает баланс и навигацию.

Фиксация взгляда также может снижать вычислительную нагрузку на мозг во время быстрого полета. Однако это сокращает горизонтальное поле зрения голубей с 340 градусов, создавая слепую зону позади, где они не могут заметить опасность. Эксперты полагают, что другие птицы, включая хищников, также могут стабилизировать зрение в воздухе.

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