Ученые РАН нашли образцы метеорита, пролетевшего над Россией в октябре
Специалисты провели первые анализы образцов метеорита, пролетевшего в конце октября над Тверской и Новгородской областями, выявив его тип, сообщается в телеграм-канале Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).
Образцы метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородскими областями, были обнаружены специалистами, передает ТАСС. Фрагменты переданы для изучения в лабораторию метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, Музей истории мироздания в Дедовске, а также в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.
В ГЕОХИ РАН сообщили: «Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года!» В институте отметили, что предварительные исследования показали принадлежность метеоритного вещества к обыкновенным хондритам группы LL6.
Ученые продолжают поиски дополнительных фрагментов, а исследование переданных образцов продолжается. Вероятно, дальнейший анализ позволит раскрыть состав и происхождение космического объекта.
