Эксперт объяснил исчезновение данных НАСА об астероиде 2025 US6

Эксперт Эйсмонт: НАСА могло случайно закрыть доступ к данным об объекте 2025 US6

Tекст: Мария Иванова

Закрытие доступа к данным об астероиде 2025 US6 со стороны НАСА, предположительно, стало результатом технической ошибки, приводит мнение ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта ТАСС.

По его словам, подобные случаи крайне редки, и американские специалисты уже заняты их устранением.

Научная лаборатория солнечной астрономии ИКИ ранее проинформировала, что из базы данных о близких сближениях космических объектов была удалена вся информация о траектории и характеристиках астероида, который связывали с наблюдавшимся утром болидом над Москвой и Подмосковьем. Этот инцидент вызвал широкую дискуссию в научных кругах и среди астрономических сообществ.

Эйсмонт подчеркнул: «Такие случаи исключительно редки – на мой взгляд, причиной может быть ошибка, которую американские коллеги уже пытаются исправить». Также он не согласился с версией, что объект, замеченный над столицей, мог быть астероидом. По мнению специалиста, над Москвой скорее всего пролетал крупный фрагмент космического мусора длиной более полутора метров, в составе которого могла быть нержавеющая сталь, на что указывает цвет болида.

Ранее в соцсетях появилось множество сообщений и видеозаписей, на которых запечатлен яркий болид в московском небе около 6.30 утра. Часть очевидцев и астрономических каналов выдвинула гипотезы, что это мог быть как небольшой метеорит размером 10-20 см, так и значительный фрагмент искусственного космического объекта.

При этом стало известно, что НАСА закрыло доступ к данным в своих базах об астероиде 2025 US6.