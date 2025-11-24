Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Астроном Леб связал ускорение 3I/ATLAS с посадкой устройств на Юпитер
Ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был разработан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, мог быть специально разработан для доставки технологических устройств на Юпитер, полагает астроном Гарвардского университета Ави Леб, передает РИА «Новости».
При этом ученый отмечает: «С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца».
По словам Леба, недавнее негравитационное ускорение объекта 3I/ATLAS может свидетельствовать о намеренной коррекции его траектории в сторону Юпитера. Астроном подчеркивает, что без такого ускорения объект не попал бы в нужную зону влияния планеты.
Леб считает, что точно рассчитанный уровень негравитационного ускорения позволил привести 3I/ATLAS непосредственно в область гравитационного воздействия Юпитера. Он также не исключил: если на орбите газового гиганта когда-нибудь обнаружат технологические спутники, это может указывать на интерес к Юпитеру со стороны внеземных цивилизаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.
Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.
Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.
НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.