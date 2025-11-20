НАСА сообщило об отсутствии опасности для Землян от кометы 3I/ATLAS

Tекст: Катерина Туманова

Астрономы НАСА оценили диаметр ядра 3I/ATLAS в не менее 440 м и не более 5,6 км. Когда телескоп обнаружил 3I/ATLAS, комета двигалась со скоростью около 221 тыс. км/ч. Притягиваемый гравитацией Солнца, она увеличила скорость примерно до 246 тыс. км/ч при самом близком приближении к Солнцу, известном как перигелий. Когда 3I/ATLAS покинет нашу Солнечную систему, она будет двигаться с той же скоростью, с какой прибыла, рассказали в НАСА.

«Эта комета не представляет опасности для Земли, когда приблизится к нашей планете не ближе, чем на 270 млн км или на 1,8 астрономических единицы», – заверили астрономы.

Ученые определили, что комета 3I/ATLAS была межзвездной из-за ее высокой скорости и траектории. Особенности небесного тела – цвет, скорость и направление движения соответствуют тому, что ожидается от кометы.

3I/ATLAS имеет ледяное ядро и кому, которая представляет собой яркое облако газа и пыли, окружающее комету и испускаемое с возрастающей скоростью по мере приближения кометы к Солнцу.

Комета движется по так называемой гиперболической траектории, достаточно быстро, чтобы быть связанной гравитацией Солнца, и, следовательно, не следует по замкнутой орбите вокруг Солнца. Она просто проходит через нашу Солнечную систему.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля. НАСА решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.