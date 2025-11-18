NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе

NASA анонсировало открытый брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

Tекст: Елизавета Шишкова

NASA намечает провести брифинг, посвященный изучению межзвездного объекта 3I/ATLAS, пишет РИА «Новости». Брифинг объявлен открытым для СМИ и будет доступен в онлайн-трансляции.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточняют, что подробный состав готовящихся к публикации материалов не раскрывается, однако среди них могут оказаться ранее закрытые снимки космической камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, функционирующей на орбите Марса. Эти изображения называют самыми точными из существующих для объекта 3I/ATLAS.

Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля, и исследования показали, что это межзвездная комета, диаметр комы которой достигает 24 километров. По предварительным оценкам специалистов, возраст уникального объекта превышает 7,5 млрд лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. В сентябре астрофизик Ави Леб заявил о проявлении «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, которая выразилась в изменении его цвета при пролете через Солнечную систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 километров в диаметре.

Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.