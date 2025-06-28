В Госдуме назвали условия возвращения YouTube на российский рынок

Tекст: Александра Юдина

По его словам, для «оживления» платформы Google должна выполнить три условия: погашение штрафов, возвращение на российский рынок и модернизация CDN-сети, передает РИА «Новости».

Горелкин также сообщил, что трафик видеохостинга снизился примерно на треть и продолжает уменьшаться.

Он подчеркнул, что это падение дало стимул развитию отечественных видеохостингов, и выразил надежду, что российские проекты смогут использовать открывшиеся возможности для конкуренции с американскими платформами.

Тем временем ведущие представители отрасли обсудили на ПМЭФ-2025 перспективы национальных платформ и анонсировали интеграцию популярных российских видеосервисов в единую экосистему.

Кроме того, на ПМЭФ стало известно, что платформа Rutube готовит запуск безопасного режима, который ограничит доступ к видео 18+ и упростит семейный просмотр для всех пользователей без авторизации.