Объявлено о планах объединить RUTUBE, Yappy и Premier

На ПМЭФ рассказали о консолидации российских видеосервисов к 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров сообщил, что платформы RUTUBE, Yappy и Premier будут объединены в одну систему с единой подпиской и общим видеоредактором, а завершение интеграции запланировано на первое полугодие 2026 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Жаров уточнил: «У нас есть единая подписка на все три платформы, которая более выгодна для пользователя. Одна платформа, один видеоредактор на всех ее платформах, многие сервисы объединяются, пока под капотом этого не видно. Мы движемся, и я совершенно ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа».

Кроме того, Жаров подчеркнул, что российские видеосервисы вышли в лидеры по популярности: VK занимает первое место с аудиторией 93 млн пользователей, RUTUBE – второе с 80 млн, а YouTube – третье с 78 млн. Глава «Газпром-Медиа Холдинга» назвал в числе причин снижения популярности YouTube отсутствие внимания Google к российским кэширующим серверам с началом спецоперации на Украине и прекращение поддержки российских авторов.

Член комитета Госдумы Антон Немкин отметил создание условий для развития отечественной ИТ-отрасли, особенно в части регулирования мессенджеров, и напомнил о принятых законодательных инициативах по формированию национальной платформы.

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