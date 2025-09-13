На Украине в базу «Миротворца» внели трехлетнего ребенка из России

Трехлетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца»

Tекст: Мария Иванова

Трехлетний ребенок из России был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и попытку посягательства на территориальную целостность Украины, сообщает ТАСС. Согласно информации ресурса, ребенок родился в апреле 2022 года, а его данные появились в базе 13 сентября.

По этим же обвинениям ранее в базу внесли еще пятерых российских детей в возрасте от пяти до 16 лет. На сайте неоднократно публиковались личные данные несовершеннолетних. Например, в 2021 году в «черный список» внесли 12-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову, якобы за участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что действия администрации сайта направлены на разжигание межнациональной розни и объявление враждебными даже малолетних детей. Савенкова, в свою очередь, подчеркивала, что публикация персональных данных несовершеннолетних нарушает их права.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для публикации персональных данных людей, которых авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. За эти годы на сайте оказались десятки журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или вызывавших недовольство администрации ресурса по иным причинам.

Напомним, накануне украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнего мальчика, сына офицера, участвующего в спецоперации на Украине. За день до этого на сайте «Миротворец» появились данные пятилетнего ребенка из России.

В августе на «Миротворце» четырехлетнего россиянина обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории России.