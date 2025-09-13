Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Экстремистский украинский сайт «Миротворец» разместил личные данные трехлетнего гражданина России, обвиняя его в «нарушении границы и посягательстве на суверенитет Украины».
Трехлетний ребенок из России был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и попытку посягательства на территориальную целостность Украины, сообщает ТАСС. Согласно информации ресурса, ребенок родился в апреле 2022 года, а его данные появились в базе 13 сентября.
По этим же обвинениям ранее в базу внесли еще пятерых российских детей в возрасте от пяти до 16 лет. На сайте неоднократно публиковались личные данные несовершеннолетних. Например, в 2021 году в «черный список» внесли 12-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову, якобы за участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что действия администрации сайта направлены на разжигание межнациональной розни и объявление враждебными даже малолетних детей. Савенкова, в свою очередь, подчеркивала, что публикация персональных данных несовершеннолетних нарушает их права.
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для публикации персональных данных людей, которых авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. За эти годы на сайте оказались десятки журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или вызывавших недовольство администрации ресурса по иным причинам.
Напомним, накануне украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнего мальчика, сына офицера, участвующего в спецоперации на Украине. За день до этого на сайте «Миротворец» появились данные пятилетнего ребенка из России.
В августе на «Миротворце» четырехлетнего россиянина обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории России.