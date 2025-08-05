Сайт «Миротворец» внес в базу четырехлетнего ребенка из России

Tекст: Дарья Григоренко

В базе указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск, передает РИА «Новости».

В карточке на сайте размещены полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенка. Кроме того, указаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, как предполагается, передвигался.

В понедельник украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.

Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».