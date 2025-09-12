В список «Миротворца» внесли 14-летнего сына участника СВО

Tекст: Мария Иванова

Четырнадцатилетний сын российского офицера, участвующего в спецоперации на Украине, был внесен в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

На ресурсе опубликованы личные данные мальчика, а также членов его семьи. Администраторы сайта заподозрили подростка в публичной поддержке спецоперации.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что украинские власти «хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей». Мирошник также отметил, что подобные действия ведут к эскалации конфликта и оказывают давление на семьи российских военных.

Ранее «Миротворец» неоднократно публиковал персональные данные российских граждан, в том числе детей, а также журналистов и общественных деятелей. В Москве такие действия оценивают как экстремизм и нарушение прав человека.

Так, накануне на сайте «Миротворец» появились данные пятилетнего ребенка из России.

В августе на «Миротворце» четырехлетнего россиянина обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории России.

До этого украинский сайт «Миротворец» разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц.