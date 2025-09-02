В России успешно испытали систему автовождения для сельхозтехники

Tекст: Елизавета Шишкова

Завершение серии испытаний первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельскохозяйственной техники подтвердило ее эффективность, передает АО «ГЛОНАСС».

Испытания прошли на базе Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева и на экспериментальных полях. По данным разработчиков, система гарантировала точность движения тракторов по заданным траекториям и скоростным режимам, а также при разворотах, с точностью до сантиметра.

Главная особенность технологии – быстрая установка на любой тип техники, как отечественной, так и иностранной, а также простая интеграция с действующими машинами. Отмечается, что решение позволит российским аграриям отказаться от зарубежных аналогов, ранее доминировавших на рынке.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил: «На площадке Тимирязевской академии мы продемонстрировали эффективность работы наших импортонезависимых технологий – комплекса высокоточной навигации с использованием сервисов Госкорпорации “Роскосмос” и отечественного программного обеспечения».

По словам Райкевича, внедрение системы позволит ежегодно оснащать 10-15 тысяч единиц техники, ранее использовавших иностранные решения, а сама технология существенно увеличивает экономическую отдачу хозяйств.

Система дает возможность аграриям сосредоточиться на настройке навесного оборудования, что снижает потери урожая до 30–40% стоимости зерна. Применение отечественной системы позволяет компенсировать до 50% ее стоимости по нынешним программам господдержки.

Осенью стартует второй этап испытаний – технологию протестируют в пилотных регионах для массового внедрения на тракторах, комбайнах и других типах сельхозмашин. АО «ГЛОНАСС» готовит заявку на включение системы автовождения в реестр промышленной продукции, что даст производителям дополнительные преимущества в программе локализации Минпромторга.