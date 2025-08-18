Суд Москвы оформил пять новых протоколов на Google

Таганский суд зарегистрировал пять новых протоколов на Google

Tекст: Евгения Караваева

Пять административных протоколов на Google зарегистрированы в Таганском суде Москвы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, передает РИА «Новости». В суде уточнили, что слушания по этим делам пройдут 2 и 8 сентября.

По каждому протоколу Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. Ранее, месяц назад, компания уже была оштрафована на 7,6 млн рублей по аналогичной статье – по 3,8 млн за каждый протокол.

В последние месяцы Google не раз штрафовали за отказ удалить материалы, признанные судом запрещенными, включая информацию о дистанционной продаже алкоголя, вовлечении подростков в преступную деятельность и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сумма долга Google LLC в России увеличилась до 27,2 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited участвовать в судебных разбирательствах на территории США по делу о банкротстве ООО «Гугл» в России. Суд постановил штрафовать корпорацию на 65,08 млрд рублей за каждое такое разбирательство.