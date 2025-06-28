Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
Долг американской компании Google в России достиг 27,2 млрд
Сумма долга Google LLC в России по исполнительным производствам за несколько месяцев 2025 года увеличилась до 27,2 млрд руб., что отражает рост финансовых претензий.
Задолженность Google LLC в России возросла до 27,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». По информации Федеральной службы судебных приставов, в феврале 2025 года долг составлял свыше 21,5 млрд рублей. С конца февраля российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств в отношении компании. К настоящему моменту сумма долга Google по этим производствам достигла 27,2 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России поддержал взыскание 10 млрд рублей с Google. Эксперты прогнозировали влияние продления процедуры банкротства Google на работу компании в России. Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших российских военных.