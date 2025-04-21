Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Решение было принято по делу об административном правонарушении, связанном с публикацией запрещенной информации на платформе YouTube, которой управляет Google LLC.

В судебном документе отмечается, что Роскомнадзор получил решения о признании сведений о потерях личного состава Вооруженных сил России, их именах, анкетных и персональных данных информацией, распространение которой запрещено на территории России.

Суд установил, что соответствующие сведения были опубликованы в одном из роликов, размещённых на YouTube. В документе также подчеркивается, что согласно условиям использования сервиса, поставщиком услуг выступает компания Google LLC, деятельность которой регулируется законодательством штата Делавэр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Google проигнорировал призыв России к диалогу о защите пользователей, Google оспорил решение российского суда о штрафе в 8 млрд рублей, а долг российской «дочки» Google перед телеканалами достиг 91,5 квинтиллиона рублей.