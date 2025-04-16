Сидоренко: Google не ответил на призыв России к диалогу о защите пользователей

Сидоренко сообщила о молчании Google на призыв России к диалогу о защите пользователей

Tекст: Дарья Григоренко

Сидоренко также заявила, что российская делегация предложила на Всемирном конгрессе ООН инициативы по созданию международных стандартов расследования киберпреступлений и использованию искусственного интеллекта. По ее словам, эти предложения нашли поддержку, однако действия ООН остаются медленными и недостаточно эффективными, передает РАПСИ.

«ООН повернулась к цифре, но, увы, пока не лицом. Наконец-таки все страны начинают осознавать, что цифровая преступность – это симптоматика. Это то, с чем предстоит работать на протяжении годов и десятилетий. Но сможет ли ООН сделать это сейчас? Как показывает опыт – это не та организация, от которой следует ждать быстрых и, что очень важно, конструктивных решений», – уточнила Сидоренко.

Россия выступила с предложением о создании международных программ цифровой грамотности и гигиены, что было положительно воспринято участниками дискуссии. Эта инициатива направлена на снижение рисков современных преступлений и повышение осведомленности пользователей интернета.

Сидоренко подчеркнула, что российская позиция о необходимости аполитичного подхода к предупреждению цифровых преступлений была наконец услышана, несмотря на сопротивление ряда европейских стран.

Также была поднята тема взаимодействия с международными цифровыми корпорациями, такими как Google. Российская сторона призвала руководителя IT-гиганта Сергея Брина к диалогу о защите прав российских пользователей, но ответа от него или представителей компании так и не последовало. «И вы знаете, в ответ было получено очень красноречивое молчание. Красноречивое молчание, говорящее о том, что, к сожалению, для них, кажется, еще не выработаны понятные, четкие и прекрасно заходящие в информационное поле аргументы, которые бы объяснили, почему им не нужны российские пользователи», – подчеркнула профессор.

Россия также акцентировала внимание на необходимости единых межгосударственных методик для борьбы с преступностью, использующей криптовалюты. Несмотря на то что добиться принятия конкретных мер не удалось, вопрос был четко обозначен на международной арене. Западные партнеры, по словам Сидоренко, уделяют больше внимания другим вопросам, таким как права меньшинств.