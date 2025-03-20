Google оспорил штраф в 8 млрд рублей в российском суде

Google запросил отмену 8 млрд рублей штрафа из-за извещений в канун Рождества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Google подала в Чертановский суд Москвы просьбу об отмене штрафа в 8 млрд рублей, сообщает РИА «Новости». В материалах дела сказано, что извещения о нарушениях были отправлены компании в канун католического Рождества, и представители Google не имели возможности с ними ознакомиться, так как компания не работала 25 и 26 декабря 2024 года.

Российская сторона сообщила, что протокол о нарушении был составлен 27 декабря, когда ни в России, ни в США не было выходных дней. Несмотря на это, суд отклонил доводы Google и постановил, что жалоба компании необоснованна. В результате суд утвердил штраф на сумму 8 млрд рублей.

На судебном заседании также выступила пристав-исполнитель, которая сообщила, что Google не оплатила первоначальный штраф, вследствие чего по истечении 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении. Извещение в компанию было направлено через личный кабинет Роскомнадзора.

Штраф частично был списан с российского подразделения компании ООО «Гугл», как указано в материалах дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд ранее назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.